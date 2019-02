DEZASTRU pentru Pascanu la Leicester! Ce a patit fundasul dorit de Becali in ultimul meci

Sperantele la titlu in Premier League 2 ale echipei secunde a lui Leicester au primit o lovitura grea in ultima etapa. Partida impotriva celor de la Brighton U23 s-a incheiat cu un scor incredibil: a fost 7-1 pentru echipa secunda celor de la Blackburn!

Duelul echipelor secunde ale celor mai surprinzatoare campioane din istoria Premier League era decis inca de la pauza, cand Blackburn U23 avea 3-0 - Rankin-Costello, Paton si Stefan Mols au inscris in prima repriza. Vale a reusit o dubla imediat dupa pauza, pentru ca Dewsbury-Hall sa reduca din diferenta pentru Leicester in minutul 60. Buckley (74) si Doyle (84) au inscris celelalte goluri ale lui Blackburn U23.

Leicester U23 a incheiat partida cu un om in minus dupa eliminarea colegului lui Alex Pascanu din centrul apararii lui Leicester, Ughelumba, cel care a primit direct cartonas rosu in minutul 39, la scorul de 1-0. Alex Pascanu a ramas pe teren pana la final si a primit un cartonas galben in minutul 78. Pascanu a gresit incredibil la golul de 4-0 al celor de la Blackburn.

In urma infrangerii, Leicester U23 ramane la 4 puncte sub liderul Everton, in timp ce Blackburn U23, echipa nou-promovata in Premier League 2, este pe locul 9.

Un fan al celor de la Blackburn Rovers a postat un vlog de la partida din Premier League 2