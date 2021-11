Alarmă la echipa națională! Stanciu s-a accidentat înainte de meciul Slaviei Praga

Nicolae Stanciu s-a accidentat înainte de meciul Slaviei Praga din Conference League, cu Maccabi Haifa. Deși a fost anunțat titular, mijlocașul român a acuzat dureri și a fost scos din lot de antrenorul cehilor.

Vestea vine cu o săptămână înainte de meciurile naționalei României cu Islanda (acasă) și Liechtenstein (deplasare). Momentan, nu se cunosc vești legate de starea lui Nicolae Stanciu.

???? This is our line-up for Maccabi Haifa home game!#slahai pic.twitter.com/6Aezr3KZZ6