Adio, Man!? Antonio Sefer, așteptat să-i ia locul fotbalistului Parmei la națională: „Joacă oricând în fața lui!”

Adrian Porumboiu îl vede pe Sefer peste Dennis Man și se așteaptă ca pe viitor jucătorul Rapidului să-i ia fața la națională extremei de la Parma, în ciuda faptului că fostul jucător de la FCSB traversează o perioadă bună.

Fostul patron al Vasluiului vede o echipă națională cu Octavian Popescu și Antonio Sefer acoperind cele două benzi ale ofensivei.

Porumboiu: „Uitați-vă ce execuții are Sefer!”

„Haideți să fim serioși, că la ora actuală dacă l-aș compara pe Man cu Sefer, ar juca din prima Sefer înaintea lui Man. Cred că viitoarea echipa națională ar putea conta pe doi atacanți de bandă. Sefer în dreapta și Octavian Popescu în stânga. Și, mă rog, Ianis Hagi undeva cu un rol retras. Nu îi fac eu echipa lui Edi Iordănescu. Mai e și Mihăilă.

Dacă Sefer va fi crescut cum trebuie, sunt convins că va face treaba. Și va face treaba Mutu cu el. Mai e și celălalt, Rareș Ilie. Deci are balta pește. Au stofă în ei, dar trebuie să confirme. Există o generație care ar putea să… Dar trebuie crescuți. Uitați-vă ce execuții are Sefer. A dat un gol care cu greu poate să fie egalat. Eu mereu am avut o slăbiciune pentru jucătorii de picior stâng. Au ceva în plus”, a spus Adrian Porumboiu, potrivit PlaySport.

Antonio Sefer (21 de ani) nu a apucat încă să debuteze la naționala de seniori, însă aripa dreaptă a Rapidului a adunat 21 de meciuri la naționalele de juniori, unde a și marcat opt goluri.