Rapid - FC Botoșani 3-0 | ”Farmecul vieții”, în noua casă. Imagini de colecție de la primul meci oficial din Giulești

Rapid a ajuns la patru victorii consecutive în Liga 1 cu Adrian Mutu pe bancă.

Rapid - FC Botoșani 3-0 | Imagini spectaculoase de la primul meci oficial din Giulești

După finalul sezonului regulat, giuleștenii au obținut trei victorii și au reușit să urce pe primul loc în play-out, poziție care asigură participarea la barajul pentru Conference League!

Sport.ro vă prezintă cele mai spectaculoase imagini de la primul meci oficial al Rapidului pe noul stadion din Giulești. Fanii au umplut arena de 14.000 de locuri, la fel cum au făcut și la meciul demonstrativ de la inaugurare.

Jakub Vojtus a deschis scorul în debutul partidei. În partea secundă, Antonio Sefer a dus scorul la 2-0 cu o execuție superbă, din lovitură liberă, de la 35 de metri, iar Albu a închis tabela din penalty.

Adrian Mutu, după Rapid - Botoșani 3-0: ”Am băieți inteligenți în echipă”

"E o seară frumoasă, a fost un meci foarte bun. Băieții au avut o atitudine foarte bună, s-au luptat pentru fiecare minge. Spectacolul din tribune ne-a ajutat și ne-a dat aripi în anumite momente. Te condiționează să intri cu atitudinea corectă și să dai 100% pe teren, indiferent de rezultat.

Echipa de pe primul loc din play-out a venit aici și am avut o seară ca asta. Vă dați seama, publicul te obligă la o astfel de atitudine. E al cincilea meci, cu cel amical. Am avut undeva la cinci săptămâni, echipa începe să înțeleagă ce vreau. Am băieți inteligenți în echipă și pun în aplicare ce le cer, pe lângă calitățile lor native”, a declarat Mutu, printre altele, la finalul partidei.

După acest meci, Rapid a urcat pe primul loc în play-out, cu 29 de puncte, la egalitate cu FC Botoșani. UTA Arad ocupă locul al treilea, cu 26 de puncte, iar Sepsi, cu 24 de puncte și un meci în minus, ocupă locul patru.

În următoarea etapă, Rapid se va deplasa la Arad, pentru meciul cu UTA, în timp ce FC Botoșani va juca pe teren propriu cu Sepsi.

Programul lui Rapid în play-out:

UTA Arad - Rapid

Rapid - Gaz Metan

Rapid - Sepsi

Chindia - Rapid

Rapid - FCU Craiova

CS Mioveni - Rapid