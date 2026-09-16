Selecționerul Gheorghe Hagi susține în aceste momente o conferință de presă înaintea primelor patru meciuri ale naționalei României din campania UEFA Nations League.

Explicațiile lui Hagi

”Ați văzut lista pe care am dat-o, e destul de mare. N-am mai dat lista de stranieri și jucători din România. Am dat-o pe toată pentru că așa trebuie să fie. Trebuie să știm că naționala e împreună, într-o singură direcție, cu o singură mentalitate, aceea de a deveni cei mai buni.

Mai avem două zile în care ne mai gândim. În proporție de 95% cam știu ce avem nevoie și pe cine o să contăm. Îmi pare rău pentru cei care nu vor fi. Cu siguranță sunt printre cei din România, dar pentru acest stagiu vom merge cu cei despre care credem noi că ne pot face fericiți și pot face un fotbal foarte bun.

Pentru acest stagiu sper să fim inspirați în deciziile luate.

Criteriile de selecție vi le-am mai spus. Ce discuții să apară? Eu vi le-am spus. Le-am notat, le știți. Cu siguranță vor fi mulți jucători cu experiență foarte mare internațională pentru că ne ducem la nivel internațional. Ăsta e primul criteriu. După aceea, vom vedea, indiferent că unul a jucat mai mult sau mai puțin. Pe direcția asta o să merg ca să îmi îndeplinesc obiectivele.

Nu vor fi 2 pe post. Eu am încredere în toți care vin. Oricare va putea apărea. Voi încerca să folosesc tot grupul pentru că sunt 4 meciuri. Vineri o să anunț lotul, iar ideea e că voi folosi pe toată lumea. Curajul trebuie să înceapă de la mine. Puteți să vă așteptați ca un meci să îl joace o echipă, iar următorul o altă echipă. Unii în deplasare, iar alții acasă. Sunt 4 meciuri și trebuie să fim competitivi”, a explicat Hagi.

Programul României în Liga Națiunilor

Vineri, 25 septembrie:

Suedia – România (Strawberry Arena)

Luni, 28 septembrie:

România – Bosnia și Herțegovina (Arena Națională) FĂRĂ SPECTATORI

Vineri, 2 octombrie:

Polonia – România (Stadion Narodowy)

Luni, 5 octombrie:

România – Suedia (Arena Națională)

Lista preliminară a jucătorilor convocați de Hagi

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 25/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Alexandru PAȘCANU (FC Rapid 1923, 1/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

MIJLOCAȘI

Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Andrei MĂRGINEAN (Dinamo, 0/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Constantin GRAMENI (FC Rapid 1923, 0/0);

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 7/0), David MICULESCU (FCSB, 8/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 6/1), Rareș ILIE (Mantova | Italia, 0/0), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Denis DRĂGUȘ (FCSB, 28/7), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), Denis ALIBEC (Farul Constanța, 45/6), Alexandru MUSI (Dinamo, 0/0).