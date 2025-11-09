Artista a venit special la baza de pregătire a naționalei pentru a-l cunoaște pe fotbalistul al cărui nume îi este atât de familiar. Momentul a fost marcat de un schimb de cadouri și de o atmosferă plină de zâmbete.



Felicitări pentru golul cu Austria



După ce a făcut poza mult dorită, artista l-a felicitat pe Virgil Ghiță pentru evoluțiile recente de sub "tricolor", făcând referire directă la golul victoriei marcat de fundaș în meciul cu Austria, câștigat de România cu 1-0 în minutul 90+5. "Felicitări pentru gol!", i-a transmis Cleopatra.



Virgil Ghiță i-a oferit artistei un tricou de joc cu numărul 5, purtând numele său, pe care i l-a semnat. La rândul ei, Cleopatra Stratan i-a oferit un autograf fundașului de la Hannover 96, scriind pe o carte a naționalei: "Pentru Ghiță, cu drag de la Cleopatra Stratan".



Virgil Ghiță se află în cantonament alături de lotul convocat de selecționerul Mircea Lucescu pentru ultimele două meciuri din preliminariile CM 2026, cu Bosnia-Herțegovina (15 noiembrie, Zenica) și San Marino (18 noiembrie, Ploiești).