Integralist în meciurile din grupă, mijlocașul ofensiv care a beneficiat de încrederea totală a lui Daniel Pancu a continuat panta descendentă a ultimilor ani, a devenit un subiect în sine pentru Mihai Stoica și l-a făcut pe președintele Consiliului de Administrație de la FCSB să sară la gâtul selecționerului de la tineret.

Aproape siderat, cu vocea ridicată, Mihai Stoica l-a indicat pe Rareș Ilie drept principal vector al imaginii proaste lăsate de linia ofensivă a României la Europeanul din Slovacia, folosindu-se de randamentul slab și de cifrele dezastruoase ale fostului rapidist pentru a-l ataca pe Pancu și a-i reproșa acestuia "dependența de vișiniu":

"Echipa asta națională știți cine este, în opinia mea? Este Rareș Ilie echipa asta națională. N-ai ce să-i reproșezi mare lucru. Încearcă, aleargă, își dă viața, dar nu știi ce joacă. Că joacă în dreapta, că joacă în stânga, că joacă număr zece, nu știi ce joacă. Îți dă senzația că ar putea să facă ceva și face exact zero. Are trei meciuri cu 90 de minute jucate, zero realizări. Cum are zero realizări și la Catanzaro. Bă, Catanzaro, nu vorbim despre altceva. Și după aia ne mirăm că nu joacă Louis Munteanu la Fiorentina. Ăștia suntem noi! Să nu cumva să credem că suntem alții, ăștia suntem.

Pancu are o mare problemă: dependența asta de vișiniu. Pentru că spune că nu au ritm jucătorii, dar tu joci cu Vulturar și cu Grameni. Vulturar și Grameni nu au jucat la Rapid! Nu au jucat, dar vrei să joci tu cu ei ca să arăți...nu știu ce vrei să arăți. Și îl chinui pe Rareș Ilie trei meciuri 90 de minute. Îl chinui! Este un atacant care nu a făcut nimic", a tunat oficialul de la FCSB, marți seară, la Prima Sport, la câteva minute după prestația dezolantă a lui Ilie și a colegilor lui în fața gazdelor slovace.

Rareș Ilie, exponentul unui European ratat

Iar declarațiile dure ale lui MM au strânsă legătură cu meciurile extrem de slabe ale mijlocașului ofensiv care cândva impresiona în SuperLigă, dar care nu a reușit să se impună nici la Catanzaro, în Serie B. Folosit fie decar, fie în partea dreaptă a liniei din spatele lui Louis Munteanu, Ilie a avut libertate totală de mișcare din partea selecționerului Daniel Pancu, dar și-a trecut în CV un EURO în care a ratat o nouă șansă și și-a șifonat și mai mult imaginea în rândul specialiștilor din fotbalul românesc și al scouterilor din afara acestuia.

Lent în acțiuni, previzibil, incapabil de pase corecte sau de driblinguri, fosta mare speranță a celor de la Rapid a bifat, inexplicabil pentru mulți, toate minutele la turneul final în care a avut enorm de multe lucruri de demonstrat și etichete de schimbat.



Nu a marcat, nu a oferit nicio pasă decisivă, nu a tras niciodată pe spațiul porții adverse, a reușit 34 dintre cele 48 de pase încercate, a avut de 99 de ori posesia balonului, a fost prin o dată în ofsaid și a recuperat șase mingi, adică o medie de trei posesii câștigate coechipierilor per 90 de minute jucate. Cifre înfiorătoare pentru posturile pe care a jucat, numere care, inevitabil, i-au atras critici nu doar din partea lui Mihai Stoica, ci și din a altor specialiști aflați în studiourile TV pentru a-i analiza prestațiile.



1,8 milioane de euro e valoarea de piață a lui Rareș Ilie, conform transfermarkt.de.

O altă speranță în picaj

La plecarea din Giulești la o vârstă fragedă, 19 ani, când Nice l-a ochit și i-a prevăzut un viitor frumos în fotbalul mare, nu existau indicii că Rareș Ilie avea să urmeze traseul pe care l-a bătătorit în ultimii trei ani. Impresionase prin tehnica în regim de viteză în SuperLigă, adunase cifre, era genul de jucător care lua ochii tribunelor și îi făcuse pe fanii rapidiști să-și dea coate și să se laude că au descoperit un nou Pancu. Însă socoteala din Giulești nu s-a potrivit cu cea de la Nisa. Nici cu cea de la Lausanne, Maccabi Tel Aviv sau Catanzaro!

Astăzi, la final de EURO și în fața unui nou sezon în care Nice nu va conta pe el, Rareș Ilie e așteptat în Grant pentru a fi redescoperit și redat fotbalului mare de către Constantin Gâlcă. Dacă va reveni în vișiniu, o va face după un an cu trei pase decisive în 17 meciuri jucate la Catanzaro în Serie B și după trei sezoane în fotbalul din Vest în care s-a înscris cu brio pe lista tinerilor fotbaliști români pentru care experiența precoce în străinătate a fost prea mult, marcând doar patru goluri în tricoul lui Lausanne.

Cifrele lui Rareș Ilie după transferul de la Rapid la Nice:

• 3 pase de gol în 17 meciuri la Catanzaro (24/25)

• 4 goluri și 4 pase de gol în 32 de meciuri la Lausanne (23/24)

• 1 pasă de gol în 9 meciuri la Maccabi Tel Aviv (22/23)

• 0 reușite ofensive pentru Nice în 10 meciuri (22/23)

• 3 goluri în 12 meciuri în tricoul României U21