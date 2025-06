Micii tricolori i-au înfrutnat pe italieni la Trnava, pe ”City Arena”. Unicul gol al confruntării a fost înscris de Tommaso Baldanzi, al cărui șut violent nu a mai putut fi salvat de gaolkeeperul Răzvan Sava.



Reacția lui Răzvan Raț după ce Daniel Pancu a declarat: ”Golul a fost de cascadorii râsului!”



După meci, Daniel Pancu nu s-a ferit de cuvinte și a avut o declarație tăioasă după golul lui Baldanzi din minutul 26 al partidei de la Trnava: ”Golul? De cascadorii râsului. Trebuia să ocupăm spații pe care e ocupăm mereu la antrenament”, a spus selecționerul.



Prezent în studioul emisiunii de la Pro TV, fostul internațional român, Răzvan Raț, a comentat unica reușită a italienilor de miercuri seară de la Trnava.



”Eu cred că e o minge deviată, într-adevăr, jucătorul care primește pe minge întoarsă e extrem de singur. La Stoica se poate întâmpla să dea pe lângă, trebuia să se ducă cu stângul sau cu capul. La mingea la care a dat pe lângă ea.

Avem și ghinion că a fost deviată. O lua portarul, altfel”, a spus Raț.

Echipele de start din România - Italia

Italia U21: Desplanches - Zanotti, Ghilardi, Pirola, Ruggeri - Fabbian, Prati, Ndour - Baldanzi, Koleosho - Gnonto

Rezerve: Ambosino G., Bianco A., Casadei C., Coppola D., Doumbia I., Fazzini J., Guarino G., Kaqyode M., Pisilli N., Sassi J.(p), Turicchia R., Zacchi G.(p)



Selecționer: Carmine Nunziata



România U21: Sava - Strata, Ignat, Ilie, Borza - Corbu, Akdag, Grameni - Ianis Stoica, L. Munteanu, R. Ilie

Rezerve: Amzăr C., Burnete R., Duțu, Hindrich O.(p), Mihai C., Mitrov Z., Perianu O., Popescu O. Rafailă V. (p), Sîrbu D., Vulturar C.

Selecționer: Daniel Pancu