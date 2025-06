Tommaso Baldanzi, mijlocașul de la AS Roma, a marcat unicul gol al partidei în minutul 26, cu un șut puternic din interiorul careului. Louis Munteanu a avut șansa de a egala în finalul reprizei secunde, dar a ratat de la 11 metri.



Introdus în minutul 86, Zoran Mitrov de la FC Botoșani a avut o ocazie monumentală în finalul partidei. A trimis pe lângă poartă cu o ”scăriță”, din poziție ideală.



Patronul lui FC Botoșani, Valeriu Iftime, a stat lipit de televizor la meciul cu Italia și a reacționat după ratarea jucătorului său. Într-un interviu acordat pentru Sport.ro, omul de afaceri s-a arătat convins de faptul că Mitrov și-ar fi asigurat locul în echipă dacă ar fi marcat din acea fază.



Pentru România U21 urmează meciul cu Spania U21 din Grupa A, programat sâmbătă, 14 iunie, de la ora 19:00, pe PRO TV și VOYO.



Valeriu Iftime, după ratarea lui Mitrov: ”Am vrut să stric și un televizor din cauza lui”



Domnule Iftime, voiam să vă întreb dacă ați văzut evoluția lui Mitrov de aseară.



Of, of... cum să nu o văd, domne? Că am stat cu gura căscată tot meciul ca să intre și Mitrov... am vrut să stric și un televizor la hotel din cauza lui. Era golul vieții lui, ne salvam și noi, făceam egal. El nu rata niciodată din ocazia aia, dar asta e. Emoțiile, eu știu? Dar a jucat șapte minute. Sunt convins că Pancu îl va mai folosi. Aseară, de exemplu, se putea salva. Dacă dădea golul ăla, era imposibil să nu-l bage meciul următor. Vai, vai... cât am plâns eu după faza aia! Pentru el, nu pentru mine!



V-ați așteptat să fie titular aseară?



Nu. El poate fi titular oricând în echipa asta, dar e vorba și de ceilalți, echipele la care joacă, rezultatele fiecăruia, deși mi se pare că el are cele mai multe goluri în zona de bandă stângă. Nu l-a luat de pomană Pancu, îl știe. Copilul e foarte valoros. Dacă reușește cumva să joace un meci, nu 30 de minute, ca să arate ce poate, e clar că nu mai pierde locul în echipă. Aseară a avut șansa asta. Dădea gol, la revedere!

VIDEO - Ratarea lui Zoran Mitrov din Italia U21 - România U21 1-0