Tricolorii mici au fost învinși de Italia cu scorul de 1-0, la Trnava, în Slovacia. Cel mai aprins moment al partidei a fost penalty-ul ratat de Louis Munteanu, în prelungirile primei reprize.



Atacantul de la CFR Cluj și-a asumat responsabilitatea de a executa lovitura de la 11 metri, dar șutul său a fost respins de portarul italian. Ratarea a influențat decisiv soarta partidei, iar Munteanu a fost ținta criticilor.



TuttoMercatoWeb i-a acordat nota 4.5, cea mai mică dintre toți jucătorii din teren, și a notat: „Are o viață grea în duelurile cu Ghilardi și Pirola. La finalul primei reprize are un penalty de o importanță incalculabilă, care este apărat. O astfel de oportunitate nu mai apare niciodată.”



Reacția lui Ianis Stoica după penalty-ul ratat de Louis Munteanu



Totuși, Louis Munteanu a primit un sprijin moral important din partea colegului său din atac, Ianis Stoica, jucător la Hermannstadt. Acesta a transmis un mesaj de susținere și a ținut să precizeze că vârful lui Dan Petrescu este în continuarea cel mai valoros jucător din echipă.



„Louis Munteanu e cel mai bun jucător. E căpitanul nostru și, cu siguranță, următorul penalty va da gol și ne va aduce cele trei puncte”, a declarat Ianis Stoica pentru PRO TV și Sport.ro.

Echipele de start din România - Italia

Italia U21: Desplanches - Zanotti, Ghilardi, Pirola, Ruggeri - Fabbian, Prati, Ndour - Baldanzi, Koleosho - Gnonto

Rezerve: Ambosino G., Bianco A., Casadei C., Coppola D., Doumbia I., Fazzini J., Guarino G., Kaqyode M., Pisilli N., Sassi J.(p), Turicchia R., Zacchi G.(p)



Selecționer: Carmine Nunziata



România U21: Sava - Strata, Ignat, Ilie, Borza - Corbu, Akdag, Grameni - Ianis Stoica, L. Munteanu, R. Ilie

Rezerve: Amzăr C., Burnete R., Duțu, Hindrich O.(p), Mihai C., Mitrov Z., Perianu O., Popescu O. Rafailă V. (p), Sîrbu D., Vulturar C.

Selecționer: Daniel Pancu