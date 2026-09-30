Fanii lui Dinamo au fost surprinși în această vară, când Zeljko Kopic a plecat de la echipă după doi ani și jumătate. În locul croatului a fost instalat Nuno Campos, antrenor despre care publicul din România nu știa mare lucru.

Nuno Campos, dat pe spate după venirea în SuperLiga

În ciuda scepticismului arătat la început, tehnicianul lusitan a lucrat în liniște, iar rezultatele nu au întârziat să apară: elevii săi sunt pe primul loc.

Până să ajungă la Dinamo, Nuno Campos a antrenat în Ungaria, la Zalaegerszeg. Pus să facă o comparație, antrenorul a expus că vecinii României au o infrastructură mult mai bună.

Deși condițiile sunt mai bune în statul maghiar, Nuno Campos a transmis că publicul din România este mult pasionat de „sportul rege”. Drept dovadă, Dinamo se bucură fie acasă, fie în deplasare de un număr impresionant de fani.

"Fiecare campionat are lucrurile sale specifice. În Ungaria, condiţiile sunt mult mai bune decât cele de aici. Cred că este de crescut în tot fotbalul românesc, să fie îmbunătăţite condiţiile. Ştiu că este dificil, fiindcă vorbim de multe milioane, iar atunci când vorbim despre bani, întotdeauna nu sunt de ajuns.

Problema este ca, pas cu pas, oamenii să înţeleagă că drumul pentru a ajunge să vinzi jucători pe bani mulţi, pentru a vinde cluburi, fiindcă multe sunt preluate de companii... este o globalizare şi totul se vinde. Se vând jucători, cluburi, antrenori, chiar şi directori sportivi, care pleacă în străinătate, chiar şi cluburi.

Dar aici este ceva mult mai bun, în comparaţie cu Ungaria: pasiunea oamenilor de aici pentru fotbal este mult mai mare. Oamenii au o pasiune imensă aici, merg pe stadioane, arenele sunt pline mereu, pun presiune multă fiindcă îşi iubesc echipa. Nu sunt doar pentru echipele mari, ci sunt fani pentru fiecare echipă. Pentru noi este o plăcere să jucăm în deplasare şi să vedem stadionul plin", a spus Nuno Campos, potrivit Prima Sport.