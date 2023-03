Naționala Under 20 a României, apărută în timpul mandatului președintelui FRF Răzvan Burleanu și condusă de selecționerul Daniel Pancu, a pierdut luni cu 0-4 meciul cu Norvegia (vezi VIDEO cu golurile mai jos) din cadrul Under 20 Elite League, competiție amicală care reunește opt echipe naționale din Europa.

În eșecul drastic cu Norvegia, Daniel Pancu i-a folosit pe: 12. Borbei – 22. Oteliță (3. Mitran 46′), 24. Ignat (13. Gergely 46′), 5. Ilie-cpt., 4. Buta (9. Cojocaru 66′), 2. Amzăr (14. Finica 46′) – 6. Perianu (11. Bani 56′) – 8. Pandele (18. Ciuciulete, 46′), 20. Bratu (7. Bodișteanu 46′), 21.Mogoș (17. Pănoiu 46′)– 10. Stoica (19. Lazăr 81′).

Rezerve au rămas: 1. Sava, 23. Oncescu – 16. Voican, iar trei dintre fotbaliștii folosiți, Cristian Ignat (fundaș, Rapid București), Enrichi Finica (fundaș, Poli Iași) și Ștefan Bodișteanu (mijlocaș, CSA Steaua), sunt moldoveni născuți cu toții la Chișinău, ”naturalizați” de țara noastră.

România Under 20 este penultima (din 8 echipe) în clasamentul Under 20 Elite League, cu 4 puncte din 6 meciuri, în condițiile în care însă Anglia, ultima clasată, are 3 puncte dintr-o singură partidă disputată.

Toate rezultatele din Under 20 Elite League 2022-2023

07/06/2022 - Italia U20 vs Polonia U20 0-1

22/09/2022 - Cehia U20 vs România U20 2-1

23/09/2022 - Germania U20 vs Polonia U20 2-1

23/09/2022 - Portugalia U20 vs Italia U20 1-2

26/09/2022 - România U20 vs Germania U20 0-1

27/09/2022 - Polonia U20 vs Portugalia U20 3-1

16/11/2022 - Cehia U20 vs Germania U20 2-2

17/11/2022 - România U20 vs Italia U20 1-2

19/11/2022 - Germania U20 vs Norvegia U20 2-1

21/11/2022 - Italia U20 vs Cehia U20 2-1

21/11/2022 - România U20 vs Polonia U20 2-0

22/11/2022 - Germania U20 vs Portugalia U20 0-1

22/03/2023 - Anglia U20 vs Germania U20 2-0

23/03/2023 - Norvegia U20 vs Italia U20 2-2

23/03/2023 - Portugalia U20 vs România U20 1-1

24/03/2023 - Polonia U20 vs Cehia U20 0-1

27/03/2023 - Italia U20 vs Germania U20 1-1

27/03/2023 - Norvegia U20 vs România U20 4-0

28/03/2023 - Cehia U20 vs Portugalia U20 (de la ora 17:30)

Clasamentul Under 20 Elite League 2022-2023

1. Italia 11 puncte (6 meciuri, golaveraj 9-7)

2. Germania 11 p. (7 m., golaveraj 8-8)

3. Cehia 7 p. (4 m.)

4. Polonia 6 p. (5 m.)

5. Norvegia 4 p. (3 m., golaveraj 7-4)

6. Portugalia 4 p. (4 m., golaveraj 4-6)

7. România 4 p. (6 m., golaveraj 5-10)

8. Anglia 3 p. (1 m.)

Video Norvegia U20 - România U20 4-0

????????Norge U20 knuser Romania 4-0, og herlighet for noen scoringer de serverte! Kan ikke huske å ha sett eller kommentert 4 så vakre mål i en og samme kamp før. ????Det gror rett og slett godt i norsk fotball om dagen! pic.twitter.com/5t68dpqnaK — Robin Haugen (@RobinHaugen2) March 27, 2023

Foto: FRF