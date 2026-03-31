VIDEO EXCLUSIV Descătușare! Reacția lui Adrian Mazilu, după primul gol marcat în ultimii doi ani

România U21 a obținut o victorie clară contra celor din San Marino, scor 3-0, la Târgoviște, în preliminariile EURO 2027.

Adrian MaziluEchipa NationalaRomania U21san marinoDinamo
La patru zile după victoria din Kosovo cu 1-0, România U21 a învins San Marino și rămâne în cărți pentru calificarea la EURO 2027. Dinamoviștii Alexandru Musi, cu o dublă, și Adrian Mazilu au fost marcatorii naționalei conduse de Costin Curelea.

Adrian Mazilu, după România U21 - San Marino U21 3-0: "Golul e un lucru măreț din orice punct de vedere"

Pentru Adrian Mazilu, care a lipsit multă vreme de pe teren din cauza problemelor medicale, a fost primul gol după o pauză de doi ani. Dinamovistul speră ca acum să înscrie și în tricoul echipei de club.

"Golul e un lucru măreț din orice punct de vedere. Sunt entuziasmat că am reușit să marchez. Am intrat de pe bancă, mi-am făcut treaba și de acum încolo sper să am reușite și să-mi ajut echipa, să dau maxim.

Eu și familia mea așteptam de multă vreme acest moment. I-am mulțumit pe ai mei. De mic copil am vrut să marchez, ăsta a fost job-ul meu în atac și de acum încolo sper să fac la fel.

Golurile sunt mereu binevenite, mai ales că joc în atac. Eu zic că am trecut peste această perioadă. În fiecare zi muncesc, mă antrenez și dau totul pe teren. Încerc execuții de fiecare dată, iar în această seară am reușit un gol destul de frumos. Dedic golul familiei mele și tuturor celor care au fost alături de mine de la început.

Victoria cu San Marino e foarte importantă pentru că acumulăm puncte, ne detașăm și mergem ușor-ușor să ne batem la primele locuri. Vrem să luăm maxim din această campanie.

Sper să marchez și la Dinamo. Este un club foarte mare și trebuie să mulțumesc fanii. Sper să fie acel gol cât mai repede. Doamne ajută să fie sâmbătă, la Mioveni. Merg la club să dau totul. Acum am puțin mai multă încredere pentru că am reușit să marchez. M-am detașat de emoțiile din atac și sper să marchez și sâmbătă", a spus Adrian Mazilu, într-un interviu acordat pentru PRO TV după victoria cu San Marino.

VIDEO Golul lui Adrian Mazilu din meciul cu San Marino

VIDEO Rezumat România U21 - San Marino U21 3-0

Clasamentul în grupa României U21 din preliminariile EURO 2027

