Cum arată gazonul de pe ”City Arena”, unde va debuta România U21 la EURO 2025. Reacția lui Pancu

Sursă Foto: Cristi Pintea

”City Arena” este un concept unic în Europa Centrală, cu o combinație între stadion și mall. Fanii pot urmări un meci de fotbal și, în aceeași zi, face cumpărături în centrul comercial integrat în complex



Louis Munteanu, anunț categoric înainte de România - Italia la EURO U21: ”Mâine vreau să le arăt că au greșit”



”Este un sentiment aparte când joci pentru România. Suntem pregătiți să dăm totul pe teren. Și sperăm că mâine vom face un meci mare și să ne bucurăm toți împreună.



Încredere mereu am când intru pe teren. Este și meritul colegilor pentru că am marcat atâtea goluri. Așa cum am mai spus, vrem să facem un meci bun. Suntem o echipă bună, avem calitate. Sperăm să facem un meci bun mâine, că am și arătat că suntem buni.



(n.r. Care e starea ta? Cum te simți, ești pregătit să intri mâine?) Da, sunt bine acum. Am făcut ieri antrenament cu echipa. Nu am simțit nimic și sunt pregătit pentru meciul de mâine.



Dacă așa a fost decizia lui mister să mă cheme la echipa națională ce să fac? Am fost acolo, m-am antrenat bine cu băieții. Am avut și puțin ghinion, zic eu, puteam să și joc din ce am vorbit cu mister. Acum, asta este. Sunt focusat pe ce avem de făcut.



Nu doar eu, cred că toată echipa trebuie să jucăm la sacrificiu, cu inima, că jucăm pentru România. Italia e o echipă foarte bună și trebuie să dăm totul. Sunt pregătit să fac orice să fac un meci mare și mâine.



(n.r. E o motivație în plus, că ai fost în Italia? Nu te-ai impus în Serie A. Ai ocazia acum să demonstrezi că ești un fotbalist bun pentru liga de acolo?) M-am gândit și la lucrurile astea, dar cred că am demonstrat în acest sezon că am valoare și că sunt un jucător bun. Mâine vreau să le arăt că au greșit când au decis să mă transfere la CFR.



Eu cred în această echipă. Noi toți credem că se poate. Suntem un grup unit. Avem calitate mare. Am demonstrat asta și în campania de calificare”, a spus Louis Munteanu.