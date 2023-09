Cătălin Cîrjan, convocat în premieră la naționala U21! A prins lotul după scandalul cu Mihai Stoichiță 

România U21 va juca împotriva Albaniei pe PRO Arena și VOYO, pe 12 septembrie, în primul meci al tricolorilor mici din Grupa E, din care mai fac parte Elveția, Finlanda, Albania, Muntenegru și Armenia. Daniel Pancu și-a ales lotul pentru primul său meci oficial ca selecționer la U21, iar „surpriza” din echipă o reprezintă Cătălin Cîrjan.

Fotbalistul împrumutat de Rapid de la Arsenal a fost implicat într-un conflict cu oficialii naționalei la începutul anului, după ce se scrisese că ar fi refuzat convocarea la naționala de tineret pentru câteva meciuri de pregătire. Atunci, Cîrjan acuza că nu a primit atenție din partea oficialilor FRF și dezvăluia că directorul tehnic FRF dictează schimbările inclusiv la grupele de juniori.

De atunci, jucătorul român a revenit în țară, împrumutat de Rapid, și a vorbit și despre șansele ridicate de a fi convocat, asta în contextul în care va primi minute de joc mai multe în România, iar oficialii FRF îl pot urmări de aproape. Cîrjan a fost titular patru meciuri pentru Rapid în acest sezon, însă prestațiile sale nu l-au convins pe Cristiano Bergodi, care l-a lăsat pe banca de rezerve în ultimele trei etape, fără să îl trimită în teren.

Cu toate astea, Cătălin Cîrjan a fost convocat de Daniel Pancu la echipa națională de tineret și ar putea debuta în duelul cu Albania. Jucătorul de 20 de ani are o singură prezență la echipele naționale, când a jucat pentru România U16 într-un meci amical cu Italia.

Lotul României U21 pentru meciul cu Albania

PORTARI: Răzvan Sava (CFR Cluj), Alexandru Borbei (Lecce / Italia), Alexandru Roșca (CSC Șelimbăr);

FUNDAȘI: Alexandru Pantea (FCSB), Dan Sârbu (Farul Constanța), Cristian Ignat (Mioveni), Răzvan Pașcalău (Lecce / Italia), Umit Akdag (Göztepe / Turcia), Matei Ilie (Padova / Italia), Andrei Borza (FC Rapid 1923), Costin Amzăr (Dinamo);

MIJLOCAȘI: Marius Corbu (Akademia Puscas / Ungaria), Robert Filip (CFR Cluj), Constantin Grameni (Farul Constanța), Cătălin Vulturar (Lecce / Italia), Cătălin Cîrjan (FC Rapid 1923), Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova), Rareș Pop (UTA Arad), Rareș Ilie (Lausanne / Franța), Alexi Pitu (Bordeaux / Franța);

ATACANȚI: Adrian Mazilu (Farul Constanța), Louis Munteanu (Farul Constanța), Rareș Burnete (Lecce / Italia)

Declarațiile făcute de Cătălin Cîrjan în urmă cu câteva luni

„Mi s-a întâmplat și mie o scenă. La un moment dat, a venit la mine domnul Geolgău și mi-a zis: „Ooo, ce faci copile? Mă bucur să te văd!' Inițial, am fost surprins, știam că vorbește urât despre mine și despre fratele meu, Daniel. Când s-a apropiat de mine, și-a dat seama că m-a confundat și a zis: 'Nu pe tine voiam să te salut'. Mi-a întors spatele și m-a lăsat cu mâna întinsă. E discriminare la loturi, unii sunt luați de după cap și ținuți în puf, în timp ce altora li se arată fățiș că nu sunt doriți acolo. Spunea domnul Iordănescu recent că iubește talentul jucătorilor români, dar că le urăște mentalitatea. Ar trebui să ne uităm puțin și la cei care sunt puși acolo să creeze cadrul pentru dezvoltarea mentalității.

Pe domnul Stoichiță îl știu de la 14 ani, de la prima acțiune pe care am avut-o la Piatra Neamț, când s-a format lotul U15. Eram un copil, dar jucam și marcam în Liga a 3-a. De la 10 ani jucam la seniori. Eram lăudat zilnic de antrenorii naționalei, dar în ziua primului meci cu Moldova mi s-a spus că nu am fizic și că sunt rezervă. La 1-0 pentru Moldova am fost băgat în teren în ultimele 10 minute și am marcat. După meciul al doilea, domnul Stoichiță servea masa cu părinții a doi jucători care fuseseră titulari în ambele jocuri. A și plecat cu ei în mașină spre București. Apoi, la 16 ani, la o acțiune cu o dublă împotriva Italiei, am fost printre puținele rezerve neutilizate în primul joc. Mă antrenasem foarte bine, după ce tocmai revenisem de la un stagiu cu Arsenal. Țin minte că cei de acolo mă lăudaseră și le spuseseră tatălui și agentului meu că sunt top class. În cel de-al doilea meci cu Italia am fost titular. La încălzire, singurul nume care se auzea era Cîrjan. Cum am fost certat de domnul Mogoșanu, care era selecționer, nu am fost certat de nimeni niciodată. Tot felul de motive inventate, că nu stau bine, că nu trebuia să pasez într-o parte, ci în alta. Repet, asta era la încălzire. Am înțeles acum că tot circul ăla era făcut cu dedicație, nu mai sunt un copil. Voiau sa-mi ia increderea și să mă facă să nu fiu concentrat. Am fost schimbat în repriza a doua, aproape că n-am atins mingea pentru că se juca numai lung la cererea antrenorilor. Schimbările nu erau făcute de antrenor ci de domnul Stoichiță.

Domnul Stoichiță îl trimitea pe unul dintre oamenii săi să transmită antrenorilor schimbările, l-a văzut tatăl meu, care se afla în apropiere. Pot să confirme și alte persoane care erau acolo. La finalul meciului, domnul Stoichiță s-a întors către tata și i-a făcut semn să-și pună fermoar la gură, ca și cum eram un fotbalist slab despre care nu are ce să se comenteze. Tot el a zis că n-am venit la meciurile cu Argeș și cu Steaua ca să joc la U23 în Dubai. Dacă dumnealui îi crede pe Odegaard, Gabriek, Nketiah, Lacazette, Dembele, Tonali, Tătărușanu, Rebic sau Origi jucători de nivel U23, sunt mândru că le-am fost alături”, a declarat Cătălin Cîrjan pentru PlaySport.

Răspunsul lui Mihai Stoichiță

„Îmi pare rău despre acest episod cu Cîrjan. Face parte dintr-o generație în care au ieșit Louis Munteanu, Ianis Stoica, Radu Drăgușin. A fost prima mea acțiune cu un lot național, situația asta cu Cîrjan. Doar atunci am fost. De atunci nu l-am mai văzut pe Cîrjan, doar i-am pus pe ceilalți să aibă grijă să-l convoace.

Eu nu am nimic (n.r. cu el). Refuzurile nu sunt din partea mea să nu vină la echipa națională, ci din partea lui.

(n.r. Cîrjan spune că a fost pusă presiune pe el încă de la încălzire, tocmai să nu joace bine și să iasă din decor). Nu-mi vine să cred. El a refuzat mai tot timpul. A avut și ghinionul unei accidentări care l-a scos din circuit mai multă vreme. Noi tot l-am chemat.

Cu Steaua și FC Argeș a spus că 'nu pot să mă prezint, trebuie să rămân la club că am meciuri mai importante'. Meciurile s-au jucat la o distanță mare față de cele ale naționalei.

Eu îi transmit acum, poate se uită, poate nu. Ești în continuare în vederile loturilor naționale. Ești singurul jucător pentru care am trimis trei oameni să-l vadă și la antrenamente și la meciuri. E talentat copilul”, a spus Mihai Stoichiță la emisiunea „SuperFanii”.