Cristiano Bergodi, încântat după victorie! Noi detalii despre situația lui Cîrjan, lăsat pe banca de rezerve + Ce a spus despre Marius Șumudică 

Rapidiștii nu le-au dat nicio șansă dinamoviștilor în duelul de pe teren propriu și au ajuns la a treia victorie consecutivă, având 12 goluri marcate în ultimele trei partide. Rapid a deschis scorul în prima repriză din penalty, prin Rrahmani, în urma unui fault comis de Amzăr.

În a doua repriză, gazdele au mărit avantajul prin Oaidă, în minutul 56, care a înscris din pasa lui Petrila, iar în minutul 61, jucătorul adus de la CFR Cluj a marcat din pasa fostului fotbalist de la FCSB. Tabela de marcaj a fost închisă de același Rrahmani, care a făcut „dubla” în minutul 82.

Declarațiile lui Cristiano Bergodi după victoria cu Dinamo

Cristiano Bergodi a vorbit la finalul meciului, mulțumit de victoria echipei sale, dar și de punctele obținute. Antrenorul italian și-a felicitat jucătorii pentru prestația avută. Totodată, întrebat despre situația lui Cătălin Cîrjan, care a fost rezervă neutilizată pentru al treilea meci consecutiv, Bergodi a lăsat de înțeles că fotbalistul împrumutat de la Arsenal trebuie să ofere mai mult atât la antrenamente cât și pe teren, când primește minute.

Italianul a vorbit și despre prezența lui Marius Șumudică în tribune și a oferit detalii și despre Junior Morais și Dragoș Grigore.

„Un meci frumos, am câștigat, bine că am luat cele trei puncte, mă bucur pentru băieți și îi felicit, au făcut un meci foarte bun, dar dificil în prima repriză. Am întâlnit o echipă care era foarte agresivă, nu ne-au lăsat să jucăm în prima repriză, am marcat din penalty, apoi în a doua repriză s-au liniștit lucrurile.

Am avut ocazii mari, puteam să mai dăm goluri. Benzile au împins jocul bine și în zona centrală, când am recuperat mingea am adus-o bine în zona careului. Acolo s-a rupt, când a scos Funsho penalty, a fost unul dintre cei mai buni jucători. Echipa joacă bine. Nu mă așteptam la această agresivitate de la ei, au arătat că e o echipă cu ambiție, s-au întors în Liga 1, e Dinamo.

(n.r. despre Cîrjan) E o perioadă, se întâmplă unui jucător care a jucat titular în primele meciuri, trebuie să îl așteptăm. Va avea și el o șansă de a juca, e normal, dar ce poate spune un jucător când vede că echipa a câștigat cu 4-0, îl vedem și noi la antrenamente, pe teren, luăm exemplul lui Emmers, a jucat 5 minute, vine momentul fiecărui jucător, avem un lot bun, meciuri în Cupă.

Nu e adevărat că Junior Morais și Dragoș Grigore nu fac parte din lot, e un număr mare de jucători în lot, trebuie să aleg și să las câțiva pe margine, e normal. Mi se pare că cine joacă acum joacă bine, voi face rotații, în fotbal nu rezistă 11 jucători tot timpul, e normal când ai o echipă ca unul să fie 'penalizat'. Despre Dragoș și Junior nu pot spune nimic, se antrenează foarte bine.

Despre Ștefănescu nu știu nimic, știu că e un jucător bun, ați văzut ce a arătat și în Conference League. Eu mă focusez pentru antrenamente, să pregătesc lucrurile care nu sunt bune, am încredere în grupul acesta de jucători.

Nu știu dacă a avut ceva de văzut, e un antrenor bun, ce pot spune despre Marius? E un rapidist convins, nu mă interesează ce s-a întâmplat în urmă cu două luni, e bine că a venit, a arătat că e un rapidist adevărat”, a declarat Cristiano Bergodi la finalul meciului.