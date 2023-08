Ionel Ganea, mesaj aprig îndreptat către Cătălin Cîrjan. "Era nemulțumit că nu e la națională?"

Ionel Ganea (11 goluri în 16 meciuri pentru Rapid în 1999) a comentat evoluția giuleștenilor în acest sezon și a vorbit și despre transferurile făcute de formația lui Dan Șucu și Victor Angelescu.

Ionel Ganea îl face praf pe Cîrjan

Fostul vârf al naționalei a fost întrebat și despre venirea lui Cătălin Cîrjan, fotbalist împrumutat de Rapid de la Arsenal Londra. Cîrjan a fost protagonistul unei situații aprinse când nu a fost convocat la reprezentativele U20, respectiv U21.

"Cîrjan? Sincer, nici n-am auzit de Cîrjan până să vină la Rapid. Era nemulțumit că nu e la națională... Care națională? Aia de sămânțari? Tu nu joci la echipa de club, ești acolo la număr și vii apoi și impui pretenții? Nu înțeleg!

Eu am jucat 5 ani în Liga 1 și abia după 5 ani am fost convocat la echipa națională, dar în probe! Era Viorel Moldovan, era Vlădoiu, era Craioveanu, era Adrian Ilie. Eu eram la număr", a declarat Ionel Ganea, potrivit Gsp.

"La Arsenal nu s-a primit nicio convocare de la U20. Cu domnul Pancu nu am vorbit in viața mea, de asta am și ramas dezamăgit când a spus că a aflat de la Emil Săndoi că nu vreau să vin.

Poate era mai corect să-mi afle și mie punctul de vedere, atât spun. Știu de la alți băieți că îi sună să se intereseze mereu de situația lor.

Nu știu ce ar fi schimbat, dar măcar m-ar fi înțeles dacă ar fi știut întreaga poveste", a spus în trecut Cîrjan pentru Playsport.