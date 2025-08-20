Robert Badea s-a calificat, miercuri, în finala probei de 200 m mixt din cadrul Campionatului Mondial de înot pentru juniori, competiţie care are loc la Otopeni.

Badea a încheiat cursa cu timpul de 2:00.32 min. (al patrulea din serii) şi s-a calificat în finala programată la ora 19:18.

Rezultatele complete ale sportivilor români în ziua a doua a competiţiei, sesiunea de dimineaţă:

200 m mixt masculin

Robert Badea: 2:00.32 min. – calificat în finala de diseară (19:18);

Matei State: 2:02.06 min. – s-a oprit în serii;

100 m liber feminin

Irina Preda – 56.47 s – s-a oprit în serii;

100 m fluture masculin

Rareş Roşu – 54.29 s – s-a oprit în serii;

200 m fluture feminin

Eva Paraschiv – 2:17.54 min. – s-a oprit în serii;

200 m liber masculin

Eric Andrieş – 1:49.29 min. – s-a oprit în serii;

Ştafetă 4x100 m mixt combinat

România (Tudor Iordache, Daria Asaftei, Denisa Bacalu, Darius Coman) – 3:55.00 min. – s-a oprit în serii;

800 m liber feminin (serii lente)

Diana Stiger – 8:44.75 min.

