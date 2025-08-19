„Au început Campionatele Mondiale de juniori şi vreau să transmit gândurile şi încurajările mele colegilor şi prietenilor care vor concura în aceste zile”, a scris Popovici în social media.

Peste 900 de sportivi din 122 de ţări concurează în perioada 19–24 august, la Complexul Sportiv de Nataţie Otopeni.

Echipa României este alcătuită la acestă întrecere din 18 sportivi (9 fete şi 9 băieţi), la CM care a început marţi, la Otopeni:

FEMININ

Daria Silişteanu (50 m, 100 m, 200 m spate), Aissia Prisecariu (50 m, 100 m, 200 m spate), Irina Preda (50 m, 100 m), Denisa Bacalu (50 m, 100 m fluture), Eva Maria Paraschiv (50 m, 100 m, 200 m fluture), Ana Sibişeanu (200 m, 400 m mixt, 200 m liber), Diana Stiger (400 m, 800 m, 1.500 m liber), Daria Asaftei (50 m, 100 m, 200 m bras), Tamara Lospa (50 m, 100 m, 200 m bras);

MASCULIN

Robert Badea (200 m, 400 m mixt), Matei State (200 m, 400 m mixt), Darius Coman (100 m, 200 m bras), Danis Volintir (50 m, 100 m bras), Tudor Iordache (50 m, 100 m, 200 m spate, 100 m liber), Rareş Roşu (50 m, 100 m, 200 m fluture), Eric Ştefan Andrieş (100 m, 200 m liber), Darius Matei Trenchea (50 m liber), Andrei Proca (400 m, 800 m, 1.500 m liber).

Antrenori: Iulia Becheru, Bogdan Stroe, Răzvan Florea, Viorel Ciobanu, Gabriel Cojocaru, Andrei Pinticanu, Oussema Rebai, Bogdan Văleanu.

Kinetoterapeuţi: Andrei Dohotariu, Mihaela Drăghici.

Antrenor federal: Silviu Anastase.

Pe lângă probele individuale, România va avea reprezentanţi şi în trei probe de ştafetă: 4x100 m mixt mixt, 4x100 m mixt masculin şi 4x100 m mixt feminin.

