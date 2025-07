La doar două zile după ce a devenit campion mondial în proba de 200 m liber de la Mondialul din Singapore, David Popovici a repetat isprava și în finala de la 100 m liber.



David Popovici, prima reacție după ce a cucerit aurul și la 100 m liber, la Mondialul din Singapore

Sportivul legitimat la Dinamo a devenit astfel primul înotător din istorie care câștigă de două ori titlul de campion mondial la probele de 100 m și 200 m liber.



46.51 a fost timpul lui David Popovici în finala de la 100 m liber, atât de aproape de recordul mondial al chinezului Pan Zhanle, 46.40! Argintul a fost obținut de americanul Jack Alexy (46.92), iar medalia de bronz i-a revenit australianului Kyle Chalmers (47.17).



"În câteva cuvinte pot spune că sunt foarte fericit să fiu aici.



Îmi imaginez că am niște ziduri lângă culoarul meu, astfel că mă comport ca și cum aș fi singur și fac ceea ce am pregătit.



Ceva ce am îmbunătățit semnificativ față de anul trecut, atât la 100 de metri, cât și la 200 metri, este înotul pe sub apă și lungimea fiecărei mișcări de braț. Sunt chestiuni plictisitoare ale înotătorilor, dar pentru mine a funcționat și, așa cum am zis, sunt foarte fericit să mă aflu aici", a spus David Popovici, imediat după ce a cucerit titlul mondial și la 100 m liber.