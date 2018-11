Anul se incheie cu un SUPER DERBY in Liga 1! AICI: cand se joaca FCSB - CFR Cluj

LPF a stabilit programul ultimelor 4 etape care se vor juca in acest an.

Ultima runda din 2018, 21, va avea loc intre 19 si 22 decembrie. Meciul-vedeta al finalului de an, FCSB - CFR Cluj incheie anul de fotbal in Romania: se va juca pe 22 decembrie, de la ora 20:00!

In 2019 se mai disputa 5 etape din sezonul regular, apoi incep play-off-ul si play-out-ul, cele care vor da campioana, echipele calificate in Europa si cluburile retrogradate.



Liga 1, et a 18 a , 4-6 dec

4 dec, 17.30, FC Voluntari – Hermannstadt

4 dec, 18.00, Dinamo-CFR Cluj

5 dec, 17.30, Gaz Metan Medias – FC Viitorul

5 dec, 20.00, Sepsi – FCSB



6 dec, 14.00, Dunarea Calarasi – Astra Giurgiu

6 dec, 17.00, FC Botosani – Poli Iasi

6 dec, 20.00, Concordia Chiajna – Universitatea Craiova



Liga 1, etapa a 19 a, 8-10 dec

8 dec, 17.00, Hermannstadt – Dinamo

8 dec, 20.00, CFR Cluj – Gaz Metan Medias

9 dec, 14.00, Poli Iasi – Dunarea Calarasi

9 dec, 17.00, Astra – Concordia Chiajna

9 dec, 20.00, FCSB – Viitorul

10 dec, 17.30, Spesi – Botosani

10 dec, 20.00, Universitatea Craiova – Voluntari

Liga 1, etapa a 20 a, 14-17 dec

14 dec, 20.00, Concordia Chiajna – Poli Iasi



15 dec, 14.00, Voluntari – Astra

15 dec, 17.00, Gaz Metan – Hermannstadt

15 dec, 20.00, Dinamo – Universitatea Craiova

16 dec, 14.00, Dunarea Calarasi – Sepsi

16 dec, 20.00, FC Botosani – FCSB

17 dec, Viitorul- CFR Cluj



Liga 1, etapa a 21 a, 19-22 dec

19 dec, 20.00, Unversitatea Craiova – Gaz Metan

20 dec, 17.30, Botosani - Dunarea Calarasi

20 dec, 20.00, Astra – Dinamo

21 dec, 17.30 Poli Iasi – Voluntari

21 dec, 20.00 Sepsi – Concordia Chiajna

22 dec, 20.00 FCSB – CFR Cluj