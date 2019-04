McLaren produce un bolid special in memoria lui Ayrton Senna! Cum arata bijuteria de 900.000 de euro | FOTO

Toate cele 500 de masini au fost deja vandute, desi pretul uneia este de 860.000 de euro.

McLaren Senna este o masina denumita dupa Ayrton Senna, pilotul brazilian de Formula 1, care a castigat titlul mondial al pilotilor in 1988, 1990 si 1991 cu echipa britanica, dar care a decedat in 1994, la varsta de 34 ani, dupa un accident in San Marino Grand Prix. McLaren Automotive detine dreptul de a folosi numele fostului mare pilot, alaturi de Instituto Ayrton Senna, un ONG din Brazilia.

Masina, care se bazeaza pe sasiul modelului McLaren 720S, are doar doar doua locuri, o greutate de 1.198 kg si foloseste o versiune modificata a caroseriei din fibra de carbon a modelului 720S, mult mai aerodinamica. Bolidul are un motor twin-turbocharged V8 engine de 3.994 cc, o transmisie dual-clutch cu 7 viteze (789cp si 588KW la 7.250 rpm), o frana carbon-ceramica Brembo, butterfly doors si o evacuare din inconel si titan. Interiorul este minimalist, cu elementele la vedere din fibra de carbon si piele Alcantara. Masina atinge 100 km/h in 2.8 secunde, 200 km/h in 6.8 secunde si 300 km/h in 17.5 secunde.

Fiecare masina este fabricata manual, iar productia a inceput in al treilea trimestru al anului 2018, la fabrica McLaren Production Centre din Woking, Surrey, Marea Britanie, toate cele 500 de unitati fiind deja comandate, desi pretul uneia este de 750.000 de lire sterline (aproximativ 860.000 euro). Un asemenea bolid a fost cumparat la o licitatie cu 1.916.793 lire sterline (2.215.000 euro). La Geneva Motor Show 2018, a fost prezentat si modelul Senna GTR, pe care FIA l-a incadrat ca unul dintre modelele care pot inlocui, in viitor, actualele masini din clasa Le Mans Prototype.