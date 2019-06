Aston Martin a lansat noua masina a lui James Bond: Valhalla costa 2 milioane euro si are 1000 de cai. FOTO

James Bond va conduce noul Aston Martin Valhalla in noul sau film.

Populara serie James Bond continua, iar in urmatoarea aventura a celebrului agent, acesta va conduce un bolid nou de la Aston Martin. Se numeste Valhalla si costa 2 milioane de euro! Britanicii au construit un hibrid care atinge 321 km/h, are un motor de 3.0 litri V6 ce genereaza 1000 de cai putere si propulseaza masina de la 0 la 100 km/h in mai putin de 3 secunde.

Valhalla a fost construita in colaborare cu echipa de Formula 1 Red Bull, iar aerodinamica ei a fost testata de NASA.