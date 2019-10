Masina produsa in Romania, nominalizata la titlul de MASINA ANULUI 2020 in Europa. FOTO

Din articol Nominalizarile la Masina anului 2020 in Europa

Au fost anuntati nominalizatii la masina anului 2020 in Europa.

O masina produsa in Romania e pe lista nominalizatilor la premiul "Masina anului 2020 in Europa". Ford Puma este numele proaspat relansat de producatorul american in fabrica de la Craiova. Puma este un SUV de dimensiuni reduse pentru care Ford a investit 200 de milioane de euro intr-o linie noua de asamblare si 1700 de angajati. In total, Ford a investit 1,5 miliarde de euro din 2008 in fabrica de la Craiova.

Puma este si primul vehicul hibrid construit in Romania, cu un motor electric de 48 de volti care lucreaza in paralel cu un Ecoboost de 1.0 litri ce produc impreuna 123 de cai. Acum poate fi desemnata masina anului 2020 in Europa. Concurenta este insa acerba. Audi, BMW, Ferrari, Mercedes, Tesla, Toyota sau Volkswagen au toate masini propuse la titlul de masina anului 2020 pe piata europeana. In mod neobisbuit, viitorul Volkswagen Golf 8 a fost si el nominalizat, desi inca nu a fost lansat si e programat pentru lansare abia la Salonul Auto de la Geneva din luna martie a anului viitor.



Nominalizarile la Masina anului 2020 in Europa

Audi E-Tron

BMW 1-Series

BMW Z4

BMW X6

BMW X7

DS3 Crossback

Ferrari F8 Tributo

Ford Puma

Kia e-Soul

Mazda3

Mazda CX-30

Mercedes-Benz CLA

Mercedes-Benz EQC

Mercedes-Benz GLB

Mercedes-Benz GLS

Nissan Juke

Opel/Vauxhall Corsa

Peugeot 208

Porsche 911

Porsche Taycan

Range Rover Evoque

Renault Captur

Renault Clio

Renault Zoe

Skoda Kamiq

Skoda Scala

SsangYong Korando

Subaru Forester

Tesla Model 3

Toyota Camry

Toyota Corolla

Toyota RAV4

Toyota GR Supra

Volkswagen Golf

Volkswagen T-Cross

SUV-ul electric Jaguar I-Pace a castigat anul trecut titlul de masina anului in Europa. In 2018, Volvo XC40 a castigat, in timp ce intre 2014 si 2017 au castigat pe rand Peugeot 308, Volkswagen Passat, Opel Astra si Peugeot 3008.