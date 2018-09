Cum arata noul Bugatti Divo de 5 mil.euro! Nici macar Cristiano Ronaldo nu poate sa cumpere unul! Are 1500 de cai si e SOLD OUT deja! FOTO

Noul Bugatti Divo e sold out inainte de lansarea oficiala.

Bugatti lanseaza noul Divo in 2019, la 100 de ani de la infiintarea companiei. Doar 40 de exemplare vor fi construite, iar toate au fost vandute deja, in ciuda pretului de 5 milioane de euro.

Presedintele Bugatti a aratat noul exemplar unor miliardari chinezi, iar acestia le-au cumparat fara prea multe detalii.

Divo este botezat dupa legendarul pilot francez Altert Divo, care a castigat multe curse la volanul Bugatti. Divo este o masina de curse pentru sosea ce accelereaza de la 0 la 100 km/h in 2.4 secunde si are o viteza de top de 380 km/h! Motorul quad-turbo genereaza 1500 de cai putere, iar formele unice il mentin la viteza maxima si in cele mai stranse viraje.

Bugatti mai produce in prezent Chiron, inlocuitorul faimosului Veyron, cea mai rapida masina de productie din istorie.