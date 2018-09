Infantino, FURIOS dupa ce Messi si Ronaldo nu au fost prezenti la ultima gala! Decizia FIFA: vor fi obligati sa vina

Messi si Cristiano Ronaldo l-au infuriat pe Gianni Infantino.

Presedintele FIFA nu a fost prea fericit atunci cand a vazut niciunul dintre cei doi nu a participat la ultima gala. Messi si Ronaldo nu au fost prezenti la ceremonia de decernare a superlativelor acestui an, iar FIFA a considerat atitudinea celor doi super fotbalisti drept o sfidare si un boicot.

Pentru a evita astfel de momente jenante pe viitor, Gianni Infantino a luat o decizie bizara. A cerut departamentului juridic sa gaseasca o formula legala astfel incat Messi si Ronaldo sa nu mai poata da "skip" prezentei la astfel de evenimente. Cu alte cuvinte, avocatii FIFA trebuie sa vina cu o lege care sa-i oblige practic pe cei doi sa participe la galele FIFA.

Infantino nu este singurul care are "probleme" cu unul dintre cei doi fotbalisti ai momentului. In 2013 si Sepp Blatter s-a aflat in mijlocul unui scandal cu Cristiano Ronaldo. Fostul presedinte al FIFA s-a amuzat pe seama faptului ca Ronaldo petrece foarte mult timp in saloanele de infrumutesare, iar drept "rasplata" portughezul a anuntat ca nu va participa la ceremonia decernarii Balonului de Aur. Disputa s-a stins doar dupa ce Blatter si-a cerut scuze pentru comentariul facut.