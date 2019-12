KO fabulos pentru legendarul Fedor Emelianenko! Rusul a facut marele anunt la final! VIDEO

Rusul a anuntat ca se retrage dupa meci.

Fedor este cel mai cunoscut luptator de MMA din toate timpurile. Acesta este o adevarata legenda, fiind idolul a mai multor generatii de luptatori, si este considerat de multi drept cel mai valoros luptator de MMA din istorie.

Ajuns la 43 de ani, Fedor a anuntat ca se retrage dupa ce l-a invins prin KO in prima repriza pe Rampage Jackson, o alta legenda a artelor martiale mixte. Meciul a avut loc in aceasta dimineata in Japonia, acolo unde Fedor a cunoscut gloria, fiind neinvins!

Fedor a debutat in MMA-ul profesionist in 2000, si a fost neinvins pana in 2010, cu exceptia unui meci in care a fost lovit involuntar cu cotul de adversar. Acesta are o sumedenie de titluri si de centuri in palmares, dar mai ales are un loc special in istoria acestui sport si in inimile fanilor.

Rusul a anuntat ca se retrage dupa 46 de meciuri, din care 39 castigate, 30 inainte de limita! Vezi mai jos KO-ul obtinut in aceasta dimineata.