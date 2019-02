Bombardierul Pascu traieste visul american! A trecut de cantar si vrea sa dea lovitura in cusca Bellator, in weekend! Cu cine se bate

"Bombardierul" Ion Pascu traieste visul american si vrea sa dea lovitura nu doar in cusca, ci si la cazino.

Ion Pascu se bate cu "Furtuna din cusca" in America. Pascu si-a incercat norocul la cazino inaintea meciului.



"Mai am o suta de milioane de castigat si l-am ajuns pe McGregor", a glumit el.

Nutritionistul lui McGregor are grija si de Pascu.

"Secretul dintr-o dieta se numeste fructul dragonului, deoarece contine multe vitamine si iti da aripi asemeni unui dragon", a spus nutritionistul lui Pascu.

Ion Pascu in Bellator

Ion Pascu se bate in Bellator 215 cu americanul Logan Storley, care are un record de 9-0-0. Pascu are 18-9-0.