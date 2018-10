Victorie halucinanta pentru Fedor! ULTIMUL IMPARAT si-a distrus adversarul in prima runda - VIDEO

Fedor Emelianenko a castigat prin TKO in prima repriza.

Cel mai tare luptator de MMA din toate timpurile, rusul Fedor Emelianenko, a reusit in aceasta dimineata sa il faca KO in prima runda pe Chael Sonnen, americanul care a luptat in trecut pentru titlul in UFC la doua categorii diferite.

Cei doi s-au intalnit in semifinalele turneului la categoria grea organizat de Bellator, Fedor avansand in finala dupa un TKO spectaculos in prima repriza.

Rusul l-a azvarlit prin cusca pe Sonnen si l-a facut TKO dupa mai multe lovituri la care americanul nu a avut raspuns. Evolutia a fost una extrem de spectaculoasa, Fedor aducand aminte de zilele sale de glorie.

La 42 de ani, Fedor demonstreaza inca o data de ce este considerat de multi cel mai bun luptator de MMA din istorie. In finala turneului, Fedor il va intalnit pe Ryan Bader, care l-a invins la decizie pe un alt american, Matt Mitrione.

Iata mai jos finalul meciului si cele mai tari faze.