După o victorie la scor pe Anfield, scor 5-2, echipa lui Carlo Ancelotti a dominat şi jocul retur, impunându-se prin golul lui Karim Benzema (minutul 79).

Real Madrid, care a învins-o pe Liverpool şi în finala ediţiei trecute a competiţiei (1-0 pe Stade de France), este neînvinsă în ultimele opt meciuri jucate contra ''cormoranilor''.

"You will never walk alone", pe Santiago Bernabeu



La finalul partidei, în timp ce jucătorii și staff-urile celor două formații se îmbrățișau pe teren, pe stadionul galacticilor a început să se audă celebrul imn al lui Liverpool, "You will never walk alone".

Gestul a reprezentat un semn de respect și un 'răspuns', pentru ceea ce au făcut englezii în manșa tur, atunci când au adus un omagiu lui Amancio Amaro, celebrul jucător al lui Real Madrid, care a decedat în ziua disputării partidei.

"L-au onorat pe Amancio în prima manșă. Este un gest de respect pe care trebuia să-l întoarcem", a declarat Carlo Ancelotti la conferința de presă.