Cu o evoluție concludentă în meciul cu Austria, câștigat de România, scor 1-0, în preliminariile pentru Cupa Mondială de anul viitor, Vlad Dragomir își continuă evoluțiile în Liga Campionilor, cu echipa sa de club, Pafos. Cu o tehnicitate ridicată, incisivul mijlocaș născut în Timișoara reprezintă acum o garanție pentru viitorul primei reprezentative.

Vlad Dragomir, românul din Champions League, recunoaște că a fost dorit de o forță din Superliga României: "Au fost discuții"

În vârstă de 26 de ani, fotbalistul cotat la 2 milioane de euro a reușit un gol senzațional marți seara, dar reușita sa a fost anulată de brigada de arbitraj, iar tabela a rămas 0-0.

Marți seara, momentul de glorie pentru Dragomir a venit în minutul 72. Dragomir a urmărit o minge trimisă lung de propriul portar, a șutat de la marginea careului, mingea a lovit transversala, a ricoșat în portarul advers și a intrat în poartă.



Bucuria românului a durat doar câteva secunde. Faza a fost analizată în camera VAR, iar arbitrul a anulat golul pentru o poziție de offside la începutul acțiunii. Fotbalist care șutează de la distanță aproape din orice poziție, Vlad Dragomir a fost dorit de mai multe ori de campioana FCSB.

Vlad Dragomir: "Pentru mine a fost important să joc în străinătate"

