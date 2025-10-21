Vlad Dragomir, românul din Champions League, recunoaște că a fost dorit de o forță din Superliga României: "Au fost discuții"

Vlad Dragomir, rom&acirc;nul din Champions League, recunoaște că a fost dorit de o forță din Superliga Rom&acirc;niei: Au fost discuții Liga Campionilor
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Pafos, cu Vlad Dragomir integralist, a remizat în deplasare cu Kairat Almaty, scor 0-0, în Liga Campionilor.

TAGS:
PafosChampions LeagueFCSBRomaniavlad dragomir
Din articol

Cu o evoluție concludentă în meciul cu Austria, câștigat de România, scor 1-0, în preliminariile pentru Cupa Mondială de anul viitor, Vlad Dragomir își continuă evoluțiile în Liga Campionilor, cu echipa sa de club, Pafos. Cu o tehnicitate ridicată, incisivul mijlocaș născut în Timișoara reprezintă acum o garanție pentru viitorul primei reprezentative.

Vlad Dragomir, românul din Champions League, recunoaște că a fost dorit de o forță din Superliga României: "Au fost discuții"

În vârstă de 26 de ani, fotbalistul cotat la 2 milioane de euro a reușit un gol senzațional marți seara, dar reușita sa a fost anulată de brigada de arbitraj, iar tabela a rămas 0-0.

Marți seara, momentul de glorie pentru Dragomir a venit în minutul 72. Dragomir a urmărit o minge trimisă lung de propriul portar, a șutat de la marginea careului, mingea a lovit transversala, a ricoșat în portarul advers și a intrat în poartă.

Bucuria românului a durat doar câteva secunde. Faza a fost analizată în camera VAR, iar arbitrul a anulat golul pentru o poziție de offside la începutul acțiunii. Fotbalist care șutează de la distanță aproape din orice poziție, Vlad Dragomir a fost dorit de mai multe ori de campioana FCSB.

Vlad Dragomir: "Pentru mine a fost important să joc în străinătate"

Într-un interviu pentru We Love Sport, internaționalul cu trei meciuri pentru naționala României a admis că au fost discuții cu gruparea patronată de Gigi Becali.

"Au fost discuții de mai multe ori, de vreo 2-3 ori. Eu am spus de la început că vreau să joc afară. Nu voiam să mă întorc în România, chiar dacă FCSB e un club important, puternic, cu rezultate în Europa. Pentru mine a fost important să rămân să joc în străinătate, de asta și discuțiile despre transfer au fost scurte", a declarant mijlocașul lui Pafos, pentru sursa mai sus menționată. 

  • Vlad dragomir 01
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Sabotaj organizat de Rusia în București, dejucat de serviciile românești. Putea face sute de victime. Filmul operațiunii
Sabotaj organizat de Rusia &icirc;n București, dejucat de serviciile rom&acirc;nești. Putea face sute de victime. Filmul operațiunii
ULTIMELE STIRI
Nota primită de Dennis Man după ce a reușit &bdquo;dubla&rdquo; contra lui Napoli &icirc;n Champions League
Nota primită de Dennis Man după ce a reușit „dubla” contra lui Napoli în Champions League
Union Saint-Gilloise - Inter Milano 0-4! &bdquo;Poker&rdquo; &icirc;n Olanda pentru Cristi Chivu
Union Saint-Gilloise - Inter Milano 0-4! „Poker” în Olanda pentru Cristi Chivu
Dennis &bdquo;Superman&rdquo;! Winger-ul rom&acirc;n, dublă spectaculoasă &icirc;n Champions League &icirc;mpotriva lui Napoli
Dennis „Superman”! Winger-ul român, dublă spectaculoasă în Champions League împotriva lui Napoli
I-a cucerit! Reacția olandezilor după &rdquo;dubla&rdquo; lui Dennis Man din Champions League: &rdquo;Repetăm!&rdquo;
I-a cucerit! Reacția olandezilor după ”dubla” lui Dennis Man din Champions League: ”Repetăm!”
Situație fără ieșire pentru CFR Cluj! Varga a refuzat oferta și ar putea urma un dezastru
Situație fără ieșire pentru CFR Cluj! Varga a refuzat oferta și ar putea urma un dezastru
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Marica a numit antrenorul potrivit pentru FCSB: &rdquo;O să fiu sincer acum&rdquo;

Marica a numit antrenorul potrivit pentru FCSB: ”O să fiu sincer acum”

&bdquo;Palma&ldquo; dată de Coman antrenorului care &icirc;l ține pe bancă: Florinel, star printre niște &bdquo;epave&ldquo;

„Palma“ dată de Coman antrenorului care îl ține pe bancă: Florinel, star printre niște „epave“

Surpriză uriașă! Dan Petrescu revine &icirc;n Superliga

Surpriză uriașă! Dan Petrescu revine în Superliga

Becali &bdquo;fierbe&ldquo;: c&acirc;t valorează acum Compagno, campion și golgheter după plecarea de la FCSB

Becali „fierbe“: cât valorează acum Compagno, campion și golgheter după plecarea de la FCSB

Lovitura dată de FCSB: &rdquo;E un atacant adevărat! Jucător de bătaie, exact ce &icirc;ți trebuie&rdquo;

Lovitura dată de FCSB: ”E un atacant adevărat! Jucător de bătaie, exact ce îți trebuie”

Maghiarii au reacționat după ce au aflat ce transfer vrea FCSB: &rdquo;Ar sparge banca!&rdquo;

Maghiarii au reacționat după ce au aflat ce transfer vrea FCSB: ”Ar sparge banca!”



Recomandarile redactiei
I-a cucerit! Reacția olandezilor după &rdquo;dubla&rdquo; lui Dennis Man din Champions League: &rdquo;Repetăm!&rdquo;
I-a cucerit! Reacția olandezilor după ”dubla” lui Dennis Man din Champions League: ”Repetăm!”
Dennis &bdquo;Superman&rdquo;! Winger-ul rom&acirc;n, dublă spectaculoasă &icirc;n Champions League &icirc;mpotriva lui Napoli
Dennis „Superman”! Winger-ul român, dublă spectaculoasă în Champions League împotriva lui Napoli
Union Saint-Gilloise - Inter Milano 0-4! &bdquo;Poker&rdquo; &icirc;n Olanda pentru Cristi Chivu
Union Saint-Gilloise - Inter Milano 0-4! „Poker” în Olanda pentru Cristi Chivu
ACUM: Manchester City, PSG, Arsenal și PSV cu Dennis Man luptă &icirc;n Champions League! Barcelona a făcut show de la 19:45
ACUM: Manchester City, PSG, Arsenal și PSV cu Dennis Man luptă în Champions League! Barcelona a făcut show de la 19:45
Situație fără ieșire pentru CFR Cluj! Varga a refuzat oferta și ar putea urma un dezastru
Situație fără ieșire pentru CFR Cluj! Varga a refuzat oferta și ar putea urma un dezastru
Alte subiecte de interes
Statistici Pafos - CFR Cluj: ciprioții, net superiori
Statistici Pafos - CFR Cluj: ciprioții, net superiori
Căpitanul lui Pafos dezvăluie: Jucătorii lui CFR Cluj au fost aroganți, &icirc;nsă noi le-am arătat pe teren!
Căpitanul lui Pafos dezvăluie: "Jucătorii lui CFR Cluj au fost aroganți, însă noi le-am arătat pe teren!"
Gigi Becali a răbufnit: &Icirc;ti dai seama ce tupeu? Arbitrul Morten Krogh, desființat după eliminarea FCSB-ului din Champions League
Gigi Becali a răbufnit: "Îti dai seama ce tupeu?" Arbitrul Morten Krogh, desființat după eliminarea FCSB-ului din Champions League
Presa din Cehia a reacționat imediat după FCSB - Sparta Praga 2-3: Spartanii au scăpat de distrugerea iminentă
Presa din Cehia a reacționat imediat după FCSB - Sparta Praga 2-3: "Spartanii au scăpat de distrugerea iminentă"
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
CITESTE SI
Rom&acirc;nia și Polonia au dejucat un complot rusesc. Ce se știe, p&acirc;nă acum, despre cei doi ucraineni arestați pentru 30 de zile

stirileprotv România și Polonia au dejucat un complot rusesc. Ce se știe, până acum, despre cei doi ucraineni arestați pentru 30 de zile

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Tudor Chirilă critică CCR: &bdquo;Fă-te, mamă, judecător, că viața e scurtă și merită trăită&rdquo;

stirileprotv Tudor Chirilă critică CCR: „Fă-te, mamă, judecător, că viața e scurtă și merită trăită”

C&acirc;nd vin ploile și c&acirc;nd se răcește vremea &icirc;n Rom&acirc;nia. Meteorologii anunță ce fel de toamnă vom avea &icirc;n următoarele săptăm&acirc;ni

stirileprotv Când vin ploile și când se răcește vremea în România. Meteorologii anunță ce fel de toamnă vom avea în următoarele săptămâni

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!