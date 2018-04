"Va fi mult mai dificil ca in finala!" Ce a spus Zidane inainte de marele meci! JUVENTUS - REAL MADRID, MARTI LA PRO TV

Zidane va infrunta echipa care l-a transformat intr-un star cand era jucator.

Zinedine Zidane, cel care a castigat ultimele 2 editii ale UEFA Champions League, atrage atentia asupra dublei cu Juventus Torino din sferturile competitiei.

"Totul va fi diferit fata de finala de la Cardiff. Nu ne ajuta cu nimic faptul ca am castigat de doua ori la rand trofeul. Ne da doar dreptul sa spunem ca vrem sa ne aparam trofeul, insa nimic mai mult. Va trebui sa dovedim pe teren, sa fim eficienti, chiar mai mult decat anul trecut.



Va fi o dubla foarte dificila. In finala de anul trecut, jucatorii au fost ajutati nu doar de discursul meu din vestiar, ci si dorinta de a castiga. Cand am inceput repriza secunda, am fost mai determinati, iar lucrurile au mers bine

Juventus a fost o rampa de lansare pentru mine. Cand am venit de la Bordeaux, am ajuns intr-un mediu prietenos. Marcelo Lippi m-a primit bine si m-a ajutat sa-mi dezvolt jocul. Multumita acestui club, am progresat atat ca jucator, cat si ca persoana. De aceea, ii datorez multe" a spus Zidane pentru site-ul UEFA.