UNIC in istoria fotbalului! Vor sa conteste tragerea la sorti din Champions League dupa ce au picat intr-o grupa TERIBILA! Anuntul momentului

Vor avea parte de meciuri uriase in grupe si nu sunt deloc bucurosi!

Conducatorii lui Napoli vor sa faca plangere la UEFA dupa ce tragerea la sorti a grupelor i-a trimis alaturi de Liverpool si PSG! Presedintele De Laurentiis crede ca prezenta lui Liverpool, finalista in editia trecuta, abia in cea de-a treia urna valorica este o 'anomalie dezastruoasa'.

"Suntem suparati. O sa cer o explicatie de la UEFA", a spus De Laurentiis intr-un interviu acordat Radio Kiss Kiss.

"Sa o pui pe Liverpool, finalista din primavara, abia in urma a 3-a? Asta e o anomalie dezastruoasa", a comentat seful lui Napoli.

Liverpool a ajuns in urna a 3-a dupa de Benfica a intors rezultatul dublei cu PAOK si s-a calificat in grupe. Portughezii au prins astfel ultimul loc din urna a doua valorica.

Coeficientul UEFA este calculat in functie de prezentele europene din ultimii 5 ani. Liverpool a avut sezoane remarcabile in 2016 si 2018. Prima data a prins finala Europa League, iar in vara acestui an a jucat ultimul act al Champions League, cu Real (1-3).