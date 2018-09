VLADISSON! Gafa IREALA a celui mai scump portar din istoria fotbalului! Ce a facut Alisson in poarta lui Liverpool

A luat primul gol in poarta lui Liverpool la al 4-lea joc oficial pe care l-a disputat in Anglia. Alisson s-a facut de ras dupa o ora de joc. A incercat un dribling in propriul careu, dar a pierdut incredibil mingea. Leicester a inscris pentru 2-1, insa n-a putut sa forteze pentru a salva un punct. Mane si Firmino au marcat golurile echipei lui Klopp.



Alisson a costat-o pe Liverpool 72,5 milioane de euro.



