L-au dat cu 5,5 mil si l-au luat inapoi cu 1,5 6 luni mai tarziu! 3 lovituri URIASE pentru Steaua Rosie pentru grupele Champions League. Cu cine o ataca pe Liverpool si PSG

Sarbii au resuit transferuri spectaculoase pe ultima suta de metri! In primul rand, l-au convins pe ghanezul Boakye sa revina la Belgrad dupa numai 6 luni in China, la Suning, echipa lui Cosmin Olaroiu. Vandut cu 5,5 milioane, Boakye a fost luat inapoi cu doar 1,5 milioane. Africanul nu s-a impus in China, unde n-a marcat decat 3 goluri.

Tot la Steaua Rosie au ajuns Marko Marin (ex Chelsea, Werder si Olympiakos) si Jonathan Cafu, imprumutat de la Bordeaux. Brazilianul va castiga nu mai putin de 800 000 de euro pe sezon la Belgrad!

Steaua Rosie Belgrad e in grupa cu Liverpool, Napoli si PSG la prima participare din istorie in grupele UEFA Champions League.

My sincerest gratitude goes to Jiangsu Suning FC for giving me opportunity to be part of the club’s glowing history. Thanks to everyone at the club for the love and support I enjoyed. I’ll forever love @suningfc. #TransferNews pic.twitter.com/qs5CK3lfdz