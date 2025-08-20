Cele două echipe și-au dat întâlnire marți seară pe ”Groupama Arena” din Budapesta. La capătul celor 90 de minute, azerii s-au impus cu 3-1 și vor juca returul cu prima șansă de calificare în faza ligii de la ”masa bogaților”.



Ungurii au reacționat după ce Ferencvaros s-a făcut de râs la Budapesta în play-off-ul UEFA Champions League



Barnabas Varga a deschis scorul în minutul 29, în urma pasei provenite de la Cebrails Makreckis. Iar când totul părea roz pentru maghiari, azerii au restabilit egalitatea în minutul 50, prin Marko Jankovic.



În actul secund și-au trecut numele pe tabela de marcaj și Kevin Medina (minutul 67), respectiv Musa Qurbanly, care a închis tabela de marcaj la 3-1 în minutul 85.



”Supărea neagră a venit în repriza a doua. Qarabag s-a impus cu două goluri în fața lui Ferencvaros, la Budapesta”, a titrat publicația Nemzeti după thrillerul de marți seară.



Ungurii au explicat că echipa lor a cedat în repriza secundă în fața azerilor.



”În play-off-ul de calificare în Liga Campionilor, Ferencvaros a primit vizita lui Qarabag din Azerbaidjan și, deși a deschis scorul în prima repriză, a cedat în partea secundă, partida încheindu-se cu victoria oaspeților, scor 3-1”, a mai scris Nemzeti.



Returul dintre Ferencvaros și Qarabag va avea loc miercuri, 27 august, de la ora 19:45, pe ”Tofiq Bahramov Stadium” din Baku.

