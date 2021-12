Un meci din Liga Campionilor, amânat din cauza ninsorilor. Când a fost reprogramat

Suntem în luna decembrie, iar ninsoarea din Italia a dus al amânarea meciului din Liga Campionilor dintre Atalanta și Villarreal.

Zăpada care a picat din abundență în regiune și a făcut ca gazonul de pe stadionul Gewiss să fie acoperit de zăpadă.

Administratorul stadionului a luat decizia de a vopsi liniile în roșu și de a folosi mingile de iarnă, însă, în ciuda tuturor eforturilor, oficialii UEFA au considerat că condințiile de joc sunt prea periculoase pentru ca meciul să se joace.

Meciul a fost reprogramat pentru ziua de joi, însă, momentan nu este cunoscută ora de disputare a partidei.

Due to the constant snowfall ???? in Bergamo, @UEFA have decided to postpone the @Atalanta_BC ???? #Villarreal match until tomorrow (Thursday). The kick-off time is still to be determined.#UCL pic.twitter.com/taifhblApA