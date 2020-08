Un meci de nota 7 pentru Bayern dupa ce a SPULBERAT Barcelona! Notele din L'Equipe i-au infuriat pe fani! Cat a luat Messi si ce umilinta a suferit Setien

Bayern a facut show contra Barcelonei, de care a trecut cu 8-2 in sferturile de finala din Champions League.

Victoria distrugatorului german a impresionat Europa. Jurnalistii de la marile ziare ale continentului, fanii si rivalii au ridicat statuie pentru Bayern dupa meciul istoric de pe Da Luz.

N-a fost insa si cazul L'Equipe, care a pastrat-o pe Bayern cu picioarele pe pamant. Ziarul francez a dat cele mai mari note pentru antrenorul Flick si pentru Thomas Muller, ambii evaluati la 9. Gnabry, Davies si Kimmich au luat 8, apoi vin Lewandowski, Thiago, Goretzka cu 7 si Boateng cu 6. Cu emotii pentru o nota de trecere a stat Neuer, notat cu 5, iar tristul serii a fost Alaba, care n-a luat decat 4. Austiacul e cel care a facut 1-1 pe tabela in minutul 7 al meciului dupa ce si-a dat autogol.

Cea mai slaba nota de la Bayern e cea mai buna la Barcelona. Suarez a luat 4. In rest, francezii nu le-au scos din 2 si 3 pe starurile lui Setien. Antrenorul a patit-o ca la copiat. A luat doar 1!

L'Equipe are un sistem dur de evaluare pentru jucatori. Doar 12 fotbalisti au primit 10/10 in paginile jurnalului francez. Ultimii 3, in 2019: Gnabry (dupa Tottenham-Bayern 2-7 in Champions League - meci in care a marcat de 4 ori), Lucas Moura si Dusan Tadic.

Messi are 2 de 10, primiti in 2010 si 2012, iar Lewandowski si Neymar cate unul, in 2013, respectiv 2018.