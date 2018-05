REAL MADRID - BAYERN, 21:45, PROTV | Heynckes pune presiune pe arbitru: "Jucatorii trebuie sa decida meciul!" Central controversat delegat de UEFA!

Toti ochii sunt pe arbitrul partidei Real Madrid - Bayern, care e de la 21:45, in direct la PROTV!

UEFA l-a delegat Cüneyt Çakir la returul semifinalei Champions League dintre Real Madrid si Bayern de pe Bernabeu. In tur a fost 2-1 pentru spanioli, iar lupta decisiva are loc la Madrid.

Nemtii au fost eliminati si anul trecut in semifinale de Real Madrid, in urma a doua partide afectate de arbitraj.

Inaintea partidei, antrenorul nemtilor a tras un semnal de alarma in privinta arbitrajului.

"Sper ca arbitrul va fi obiectiv, iar jucatorii vor fi aceia care vor decide meciul. Nu conteaza de cate ori am pierdut contra Realului, pentru ca nu eram antrenorul lui Bayern. Marti e un alt meci, iar aceste lucruri nu conteaza.

Va fi un meci foarte dificil pentru noi, dar si pentru ei. Sper sa fim mai eficienti decat am fost la Munchen", au fost declaratiile lui Jupp Heynckes, inaintea returului de pe "Santiago Bernabeu".

Cüneyt Çakir are o istorie lunga si controversata legata de Real Madrid. Cea mai recenta a avut loc in sferturile de finala, la Torino, cand l-a eliminat pe Dybala cu 30 de minute inaintea finalului partidei dintre Juventus si Real Madrid. Italienii l-au acuzat ca a inchis ochii la un fault al lui Carvajal la Cuadrado in careu. Calificarea a fost decisa de o reusita a lui Ronaldo in minutul 93, la retur.

Çakir i-a arbitrat pe madrileni si in sezonul 2015-2016, intr-un meci din grupe cu Malmo. Atunci, un jucator suedez a fost eliminat, iar Arbeloa a fost iertat pentru un fault in careu, scrie Mundo Deportivo.

Cea mai controversata partida a fost in sezonul 2012-2013, in optimile Champions League dintre Manchester United si Real Madrid. Madrilenii s-au impus cu 2-1 pe Old Trafford la ultimul sezon al lui Alex Ferguson pe banca englezilor. Arbitrajul a fost criticat dur de englezi si chiar si antrenorul de atunci al madrilenilor, Jose Mourinho, critica deciziile acestuia. Nani a fost eliminat gresit, n-a acordat penalty la intrarea brutala a lui Diego Lopez la Vidic si l-a iertat pe Arbeloa de rosu dupa ce l-a calcat pe Evra. Turcul ar fi inchis ochii si la o intrare neglijenta a lui Sergio Ramos la Evra in minutul 90.