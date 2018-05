Marcelo a reactionat dupa cel mai controversat moment de la calificarea Realului in finala Ligii: "Daca as spune asta, as fi un mincinos!" VIDEO

Real Madrid 2-2 Bayern Munchen, 4-2 la general - Real Madrid s-a calificat in finala UEFA Champions League pentru a 4-a oara in ultimii 5 ani.

Brazilianul Marcelo a recunoscut ca mingea l-a lovit in mana la ultima faza a primei reprize, cei de la Bayern solicitand un penalty care putea sa duca scorul la 2-1 pentru Bayern in acel moment, acelasi scor care a avut loc si in mansa tur. Arbitrul turc Cuneyt Cakir nu a acordat insa lovitura de pedeapsa si Real Madrid a obtinut pana la urma calificarea.

Marcelo a spus sincer dupa meci ca Bayern ar fi trebuit sa beneficieze de lovitura de la 11 metri: "Daca v-as spune ca mingea nu mi-a atins mana, as fi un mincinos" a declarat Marcelo despre acea faza. "Sunt foarte fericit pentru Keylor (Navas) si Karim, meritau sa aiba un astfel de meci. Fotbalul este uneori dificil, sunt fericit pentru ei.

Nu cred ca el (Karim Benzema) se gandea sa scape de povara, el munceste din greu pentru echipa. Cu totii avem seri proaste. In fotbal, intr-o zi inscrii doua goluri si in alte zile ratezi, uneori este aplaudat si in alte dati fluierat" a spus Marcelo.