Mjallby, formație din satul pescăresc Hällevik, cu o populație de aproximativ 1.500 de locuitori, a cucerit în premieră titlul de campioană, în luna noiembrie a anului trecut.

Mjallby, campioana dintr-un sat pescăresc al Suediei, va juca pe un stadion minuscul în Champions League

Micuța formație de la malul Mării Baltice a câștigat titlul de campioană al Suediei cu un avans uriaș față de a doua clasată Hammarby, 13 puncte. Formații mult mai bine cotate, precum Djurgarden, Malmo, AIK Stockholm sau Hacken nu au prins nici măcar podiumul.

Mjallby își va începe parcursul în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, iar clubul suedez a primit vestea de la UEFA că va putea juca meciurile de acasă pe Strandvallen, micuța sa arenă din Hällevik.

Într-un comunicat pe site-ul oficial, clubul suedez descrie vestea drept "una istorică pentru club și regiunea noastră". Mjallby va putea juca pe Strandvallen doar în turul 2 și turul 3 preliminar, iar în cazul unei calificări în play-off-ul UCL va fi nevoită să se mute pe Olympia din Helsingborg, stadion cu o capacitate de 16.000 de locuri.