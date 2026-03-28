Mjallby AIF este mare revelație din fotbalul suedez, iar în vară va evolua în UEFA Champions League.

Mjallby, formație din satul pescăresc Hällevik, cu o populație de aproximativ 1.500 de locuitori, a cucerit în premieră titlul de campioană, în luna noiembrie a anului trecut.

Micuța formație de la malul Mării Baltice a câștigat titlul de campioană al Suediei cu un avans uriaș față de a doua clasată Hammarby, 13 puncte. Formații mult mai bine cotate, precum Djurgarden, Malmo, AIK Stockholm sau Hacken nu au prins nici măcar podiumul.

Mjallby își va începe parcursul în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, iar clubul suedez a primit vestea de la UEFA că va putea juca meciurile de acasă pe Strandvallen, micuța sa arenă din Hällevik.

Într-un comunicat pe site-ul oficial, clubul suedez descrie vestea drept "una istorică pentru club și regiunea noastră". Mjallby va putea juca pe Strandvallen doar în turul 2 și turul 3 preliminar, iar în cazul unei calificări în play-off-ul UCL va fi nevoită să se mute pe Olympia din Helsingborg, stadion cu o capacitate de 16.000 de locuri.

Mjallby va avea cel mult 3.500 de fani în UCL

Strandvallen are o capacitate totală de doar 6.000 de locuri, însă la meciurile din Champions League vor putea asista cel mult 3.500 de spectatori, având în vedere că UEFA nu permite ca fanii să stea în picioare.

În plus, așa cum prevede regulamentul, 5% din capacitatea arenei va fi rezervă oaspeților.

