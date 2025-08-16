Mjallby este revelația acestui sezon în Allsvenskan

Mjallby AIF este considerată revelația acestui sezon în Allsvenskan, prima divizie de fotbal din Suedia. Dacă în stagiunea trecută au terminat campionatul pe locul al patrulea și au atins sferturile de finală ale Svenska Cupen, acum "galben-negrii" conduc clasamentul după disputarea a 19 etape (46 puncte), fiind urmați de Hammarby (42p), Elfsborg (36p), AIK Solna (34p) și Malmo FF (33p), în timp mult mai titratele IFK Goteborg (18 campionate, 8 Cupe) și Djurgarden (12 campionate, 5 cupe) se zbat la mijlocul clasamentului.

Surpriza este cu atât mai mare cu media de vârstă a lotului este de 24.4 ani, iar valoarea totală a jucătorilor este de 15.68 milioane de euro, abia a noua cotă din prima divizie suedeză. Cea mai bună performanță din istoria clubului este o finală de Cupă, în sezonul 2022-2023, iar echipa a petrecut doar 13 sezoane pe prima scenă a fotbalului suedez.

Orașul Hallevik are 850 locuitori, dar găzduiește un stadion de 6.000 de locuri

Mjallby AIF este un club înființat în 1939 și provine din orașul de pescari Hallevik (Comitatul Blekinge), care are o o întindere de 0.87 km2 și o populație de doar 850 locuitori. Hallevik este situat în Sudul Suediei, la 560 de kilometri distanță de capitala Stockholm. Stadionul echipei este Strandvallen, o arenă cu o capacitate de 6.000 de locuri.

Echipa este antrenată din 2023 de Anders Torstensson, iar cei mai cunoscuți jucători din lot sunt Jeppe Kjaer (Danemarca), Abdoulie Manneh (Gambia), Timo Stavitski (Finlanda), Tom Pettersson și Jesper Gustavsson (Suedia). Clubul are o academie apreciată, care i-a produs pe Anders Linderoth, Christian Jardler, Mattias Asper, Andreas Blomqvist, Noah Persson și Christian Wilhelmsson. În această vară, au fost vândute vedetele Nicklas Rojkjaer (Nordsjaelland / 1.65 milioane de euro) și Jakob Kiilerich (Zulte Waregem / 300.000 de euro).

Foto - mjallbyaifs (instragram)

