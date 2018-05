UEFA Champions League 2018: Finala se joaca la Kiev pe 26 mai, in direct la ProTV: Real Madrid - FC Liverpool! Tot ce trebuie sa stii inaintea meciului

Finala UEFA Champions League din 2018 se va juca pe arena NSC Olimpiyskiy din Kiev intre doua dintre cele mai de succes echipe din competitie.

Real Madrid si Liverpool se intalnesc pe 26 mai in Ucraina la Kiev in finala UEFA Champions League 2018! Real Madrid a trecut in semifinale de Bayern Munchen dupa 4-3 la general, in timp ce Liverpool a trait periculos in dubla cu AS Roma, reusind calificarea dupa 7-6 la general!

Sarbul Mirolad Mažić va fi arbitrul finalei de pe NSC Olimpiyskiy, urmand sa ii aiba asistenti pe Milovan Ristic si Dalibor Djurdjevic, iar aditionali vor fi Nenad Djokivc si Danilo Grujic. Ambele finaliste au beneficiat de erori de arbitraj in semifinalele cu Bayern Munchen, respctiv AS Roma.

Parcursul pana in finala

Real Madrid

Castigatoarea ultimelor doua editii, Real Madrid a inceput mai greu in acest sezon. A terminat pe locul 2 in grupa H cu 13 puncte, la 3 puncte in spatele celor de la Tottenham, englezii invingand-o cu 3-1 pe Wembley. In optimi a venit prima dubla tare pentru echipa lui Zidane: cu PSG!

Real Madrid a castigat meciul tur cu noua campioana a Frantei, scor 3-1, reusind apoi sa invinga si la returul din Franta. A venit apoi randul adversarei din finala din 2017, Juventus Torino, sa fie invinsa de Real. Cristiano Ronaldo a reusit un meci fantastic in Italia si Real s-a impus cu 3-0! Juventus a revenit extraordinar la partida retur, egaland scorul din dubla mansa chiar pe Bernabeu. A venit insa decizia lui Michael Oliver de a acorda penalty pentru Real in prelungiri iar Ronaldo a inscris al 15-lea gol al sau in acest sezon al competitiei si Real Madrid ajungea din nou in semifinale pentru al 8-lea sezon consecutiv!

In semifinale a avut loc duelul cel mai des intalnit in competitie: Real Madrid - Bayern Munchen. Dupa 2-1 in deplasare in Germania, Real a reusit sa obtina calificarea in a 4-a finala din ultimii 5 ani gratie dublei lui Karim Benzema.

FC Liverpool

Echipa lui Jurgen Klopp a inceput devreme competitia - ea a fost in playoff-ul de dinainte de grupe contra celor de la Hoffenheim, reusind sa-i invinga cu 6-3 la general. Liverpool a incheiat apoi pe primul loc in grupa cu Sevilla, Spartak Moscova si Maribor, reusind inclusiv 2 victorii cu 7-0! In optimi a venit o noua victorie la scor, 5-0 pe terenul celor de la FC Porto.

Primul obstacol important in calea lui Liverpool a fost Manchester City, cea care ulterior castiga titlul in Anglia. Liverpool a castigat prima mansa cu 3-0 pe Anfield si a reusit sa reziste la partida retur de pe Ettihad, reusind chiar sa castige cu 2-1.

A venit apoi nebunia din semifinale cu AS Roma. Liverpool a castigat cu 5-2 pe propriul teren si, in ciuda infrangerii de pe Olimpico cu 4-2, s-a calificat in prima finala dupa 11 ani si a 8-a din istoria clubului! Finala va avea loc la 1 zi de la aniversarea a 13 ani de la ultimul trofeu castigat de Liverpool in UEFA Champions League, cel din 2005 in celebra finala cu AC Milan cand echipa de atunci a lui Rafa Benitez revenea de la 0-3 lapauza si cucerea trofeul la penalty-uri.

Recordurile celor doua finaliste

Cristiano Ronaldo este omul numarul 1 la Real Madrid in ceea ce priveste recordurile! Portughezul are 120 de goluri, locul 1 in clasamentul all-time, cele mai multe goluri intr-un singur sezon, 17 (in 2013/2014), cele mai multe trofee castigate, 4 (la egalitate cu Andres Iniesta si Clarence Seedorf) si este singurul jucator care a marcat in 3 finale diferite, singurul care a marcat in toate cele 6 meciuri din faza grupelor, singurul care a marcat in 11 partide consecutive din UEFA Champions League.

De partea cealalta, Liverpool se bazeaza pe 4 jucatori cand vine vorba de recorduri: tripleta Firmino, Mane, Salah a reusit 29 de goluri in acest sezon al UCL, reusind sa depaseasca celebrul BBC (Benzema, Bale, Cristiano). James Milner a devenit jucatorul cu cele mai multe pase de gol intr-un singur sezon de UEFA Champions League, 9, depasind recordul lui Neymar din sezonul trecut. De asemenea, Roberto Firmino are si el 8 assist-uri pe langa cele 10 goluri.

Dueluri directe

Cele doua echipe s-au intalnit de 5 ori Cupa Campionilor Europeni sau UEFA Champions League. Primul duel a avut loc chiar in finala de la Paris din 1981, ultima finala din competitie pierduta de Real Madrid! In sezonul 2008/2009, Liverpool a eliminat-o pe Real Madrid in optimi dupa 5-0 la general.

Real Madrid si-a luat revansa in faza grupelor in 2014 cand a invins-o pe Liverpool in ambele manse, cu 3-0 pe Anfield si cu 1-0 pe Bernabeu.

Real Madrid este cea mai de succes echipa din istoria competitie, tintind al 13-lea trofeu. De partea cealalta, Liverpool vrea sa cucereasca pentru a 6-a oara trofeul, depasindu-le la acest capitol pe Bayern Munchen si FC Barcelona.