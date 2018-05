LIVE AS ROMA - LIVERPOOL, 21.45 LA PRO TV | Italienii viseaza la o noua MINUNE: "Am reusit contra lui Messi si Suarez!" Replica lui Klopp

Cel mai bun jucator al celor de la AS Roma in mansa tur din semifinalele UEFA Champions League, belgianul Nainggolan, le-a transmis un mesaj fanilor echipei italiene inaintea partidei retur: "Am reusit cu Barcelona - impotriva lui Messi si Suarez - si abia daca au avut un sut pe poarta tot meciul.A fost o atmosfera grozava pe Anfield. Dar Liverpool trebuie sa vina la Roma acum. Cred ca se vor astepta la ceva similar. Este foarte dificil pentru noi in ciuda celor doua goluri marcate, dar nu e imposibil. Am reusit impotriva Barcelonei" a spus mesajul lui Radja Nainggolan.

???? | There are still 90 minutes to go... #ASRoma #UCL #RomaLFC pic.twitter.com/nCADEzlyIp