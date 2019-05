Jamie Carragher, farsa fara intentie! Barbatul care a suferit din cauza fostului jucator de la Liverpool! "Am primit peste 54.000 de mesaje!"

Jamie Carragher a fost autorul unei farse.

Jamie Carragher a fost autorul unei farse, insa fara sa isi doreasca acest lucru. Fostul fotbalist al lui Liverpool a incercat sa rada de colegul sau de la Sky Sports, Gary Neville.

Fostul fundas al lui Manchester United a participat la meciul legendelor pe Old Trafford. "Diavolii rosii" au jucat impotriva lui Bayern Munchen, intr-o reeditare a finalei din 1999, iar Neville s-a facut de ras cu o ratare incredibila.

"Ma tot intrebau oamenii de bilete la finala Champions League"

Carragher a postat imediat pe contul sau de Twitter ca se afla in Turcia, dar asteapta un videoclip cu ratarea pe WhatsApp, oferind un numar de telefon la intamplare. Numarul a fost valid insa, iar Scott Forsyth a primit peste 54 de apeluri pe ora si aproximativ 50.000 de mesaje pe WhatsApp.

"Telefonul meu nu se oprea. Eu asteptam sa fiu anuntat daca urma sa fiu angajat, pentru ca am fost la un interviu. Nu am vreo posibilitate sa ii contactez pe acesti oameni, sper ca imi vor da ei un mail.

La un moment dat am decis sa raspund la un apel si am fost intrebat daca am cont de Twitter. Am verificat si atunci am realizat despre ce este vorba. Ma tot intrebau oamenii de bilete pentru finala Champions League", a spus Scott Fosyth pentru BBC.

Carragher nu si-a cerut scuze

Scott le-a spus celor de la BBC ca Jamie Carragher nu l-a contactat inca pentru a-si cere scuze.

"Pe de-o parte sunt deranjat de ce s-a intamplat, dar pe de alta parte vad partea amuzanta", a adaugat Scott.