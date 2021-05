Imagini senzationale din vestiarul lui City! Englezii au inceput petrecerea, dupa ce au reusit prima calificare din istoria clubului in finala Champions League

Manchester City a invins-o pe PSG si la retur, 2-0, dupa ce in tur batuse cu 2-1.

Pentru formatia antrenata de Pep Guardiola este prima participare in finala Champions League din istorie, dupa ce s-a aflat in semfinale si sferturi in mai multe randuri.

The party's started ???? ???? Zack Steffen pic.twitter.com/8MKKIhZEwM — Mirror Football (@MirrorFootball) May 4, 2021

Bucuria a fost foarte mari, jucatorii lui City fiind foarte aproape de a castiga si Premier League, dupa ce au reusit sa triumfe in finala Cupei Ligii Angliei contra celor de la Tottenham. Pentru Pep Guardiola este prima finala dupa cea din 2011, cand se afla la Barcelona, spaniolul nereusind sa atinga aceasta performanta in ciuda repetatelor randuri cand a fost in semifinalele competitiei, insa fara succes.

Ramane de vazut daca va reusi Pep sa castige al treilea trofeu de Champions League de cand s-a apucat de antrenorat, dupa cele din 2009 si 2011 cu Barcelona. Acum, "cetatenii" asteapta sa-si vada viitoarea adversara, care se va decide dintre Chelsea si Real Madrid, formatii ce au remizat in partida tur, 1-1.