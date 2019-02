Surpriza totala pe Old Trafford! E campion mondial, dar abia acum a marcat primul gol din cariera: avea cota de 81 la 1 sa inscrie

PSG a deschis scorul pe Old Trafford imediat dupa pauza.

Manchester United a primit gol de la un jucator surpriza. Cu Neymar si Cavani accidentati, fundasii lui United si-au mutat toata atentia pe Mbappe.

Lovitura a venit de la tanarul Presnel Kimpembe. Fundasul dreapta a inscris in minutul 53 in urma unui corner. Kimpembe a reusit astfel primul sau gol din cariera intr-un meci oficial. Fundasul lui PSG putea fi eliminat inca din prima repriza. A luat primul cartonas galben al meciului in minutul 11 si peste doar cateva minute il putea vedea pe al doilea dupa un fault la Pogba.

Kimpembe este campion mondial. A facut parte din lotul Frantei la Campionatul Mondial din vara anului trecut, din Rusia.