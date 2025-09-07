Ligue 1 se vede în exclusivitate pe VOYO



Kimpembe a plecat de la PSG după 20 de ani! Unde va evolua campionul mondial



Paris Saint-Germain a rămas fără un veteran în luna septembrie. Presnel Kimpembe, care a bifat 241 de apariții în toate competițiile la echipa de pe ”Parc des Princes”, s-a despărțit după 20 de ani de gruparea pariziană.



Kimpembe a semnat cu Qatar SC în prima ligă qatareză.



”Contractul a fost semnat astăzi. După 20 de ani la club, s-a terminat totul între PSG și Kimpembe”, a scris jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

