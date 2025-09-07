Kimpembe a plecat de la PSG după 20 de ani! Unde va evolua campionul mondial

Kimpembe a plecat de la PSG după 20 de ani! Unde va evolua campionul mondial
Presnel Kimpembe (30 de ani) este cotat la 5 milioane de euro de site-urile de specialitate în clipa de față.

Presnel Kimpembe PSG Ligue 1
  Ligue 1 se vede în exclusivitate pe VOYO

Kimpembe a plecat de la PSG după 20 de ani! Unde va evolua campionul mondial

Paris Saint-Germain a rămas fără un veteran în luna septembrie. Presnel Kimpembe, care a bifat 241 de apariții în toate competițiile la echipa de pe ”Parc des Princes”, s-a despărțit după 20 de ani de gruparea pariziană.

Kimpembe a semnat cu Qatar SC în prima ligă qatareză. 

”Contractul a fost semnat astăzi. După 20 de ani la club, s-a terminat totul între PSG și Kimpembe”, a scris jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

În această fereastră de transferuri, de la PSG au mai plecat Gianluigi Donnarumma, Nordi Mukiele, Marco Asensio, Carlos Soelr, Milan Skiriar și Arnau Tenas. 

Parizienii i-au trimis sub formă de împrumut la diverse echipe pe Randal Kolo Muani, Gabriel Moscardo, Renato Sanchez, Yoram Zague și Naoufel El Hannach.

PSG, 3/3 victorii în noul sezon din Ligue 1, care se vede pe VOYO

Paris Saint-Germain a învins-o pe Nantes cu 1-0 în prima etapă, pe Angers cu 1-0 în a doua rundă și pe Toulouse într-un adevărat thriller, cu 6-3, în deplasare, în cea de-a treia etapă, ultima înainte de pauza internațională.

