Nerazzurrii au deschis scorul în minutul 45 prin Lautaro Martinez, după ce echipa lui Cristi Chivu a avut și un penalty anulat în minutul 20. Echipa din Kazahstan a restabilit egalitatea în minutul 55 prin Ofri Arad, dar Carlos Augusto a stabilit scorul final în minutul 67 cu un șut superb.

Ce notă a primit Cristi Chivu pentru felul în care a pregătit meciul cu Kairat Almaty

Italienii de la TuttoMercatoWeb au remarcat că nerazzurrii nu s-au chinuit prea tare pentru a obține a patra victorie la rând în Champions League, însă cele trei puncte obține din meciul cu Kairat Almaty le va aduce milanezilor un plus de încredere în următoarele meciuri din faza principală a competiției.

Jurnaliștii italieni i-au acordat lui Chivu nota șase pentru felul în care tehnicianul român a pregătit meciul cu Kairat Almaty: ”Echipa sa, Inter, a făcut strictul necesar în această seară pentru a învinge un adversar clar inferior, dar a obținut a patra victorie consecutivă, asigurând practic că nerazzurrii pot aborda cu încredere meciurile mai dificile care urmează”.

Pentru Inter Milano, în Champions League, urmează meciuri cu Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal și Borussia Dortmund.

