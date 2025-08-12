Vlad Dragomir e în play-off-ul Champions League cu Pafos

Pafos a eliminat Dinamo Kiev, după ce s-a impus cu 1-0 în deplasare și 2-0 pe teren propriu. În returul disputat la Limassol, formația cipriotă a condus încă din minutul 2, după golul lui Mislav Orsic, iar scorul final a fost stabilit de Joao Correia în minutul 55.

Vlad Dragomir a fost titular la Pafos și a fost înlocuit în minutul 67. Mijlocașul român a fost mutat în centrul atacului la dubla cu Dinamo Kiev.



David Luiz (38 de ani), fundașul brazilian care a jucat la Chelsea, PSG și Arsenal, a fost transferat în urmă cu câteva zile de Pafos, însă nu a fost în lot la duelul cu Dinamo Kiev. Sud-americanul a asistat însă la meci, iar la pauză a fost prezentat în fața celor aproximativ 7.500 de spectatori.

